La stagione natalizia al via sarà all'insegna della resistenza. Dopo il successo previsto di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo e Black Panther Wakanda Forever, e quello più estemporaneo dell'italiano La stranezza, il box office nostrano fatica a risalire la china in attesa dell'arrivo della pattuglia dei film di Natale, spalmati in un arco di tempo sempre più ampio per intercettare il maggior pubblico possibile. E così Disney si è portata avanti facendo uscire il suo nuovo lungometraggio animato addirittura il 23 novembre, ma con scarso successo. Strange World - Un mondo misterioso, adventure movie incentrato su una leggendaria famiglia di esploratori in missione per salvare l'isolata città di Avalonia, si è rivelato un flop e difficilmente lo troveremo tra i film di Natale 2022 al cinema. Maggiori speranze sono riposte su Una notte violenta e silenziosa, dark comedy di Tommy Wirkola che vede David Harbour nei panni di un Babbo Natale fuori dei canoni costretto a salvare una famiglia ostaggio di criminali senza scrupoli. Chissà se il film, uscito il 1° dicembre, si rivelerà una sorpresa al botteghino.

La varietà e ricchezza dell'offerta tra i film di Natale al Cinema

Il grande giorno: Giovanni ed Elena Lietti in una scena

Tra i titoli più attesi di quest'anno, lo scontro al vertice avverrà tra The Fabelmans e Avatar: La via dell'acqua, in uscita rispettivamente il 22 e il 14 dicembre. Il primo è un inno della fantasia al potere firmato d uno Steven Spielberg decisamente nostalgico che omaggia la storia della sua famiglia con una delicata pellicola autobiografica interpretata da un cast all star, dominato da Michelle Williams e Paul Dano. A un certo punto disperavamo di vivere abbastanza a lungo da vedere il sequel di Avatar atteso ormai da anni, ma il momento è arrivato. Il primo dei quattro seguiti previsti al campione di incassi fantascientifico approderà nelle sale a Natale e anche se l'hype è alle stelle la sfida sarà dura. Per recuperare il budget stratosferico, Avatar 2 dovrebbe diventare il quarto o quinto incasso di sempre. Gli amanti della musica black e delle ugole d'oro troveranno tra i film di Natale al cinema anche Whitney: Una Voce Diventata Leggenda, biopic dedicato alla vita di Whitney Huston.

Il Gatto Con Gli Stivali 2 - L’ultimo Desiderio: una scena del film

Non è Natale al cinema senza una commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo. Lo spostamento dei cinepanettoni sulle piattaforme streaming ha creato un vuoto nel panorama italiano natalizio colmato dalla nuova fatica dell'amatissimo trio, Il grande giorno, a cui si aggiungono la commedia di Pappi Corsicato Perfetta illusione, prodotta da Manetti Bros., e il nuovo lungometraggio diretto e interpretato da Fabio De Luigi, con Virginia Raffaele, intitolato Tre di troppo. Non è certo una commedia, ma i riflettori sono puntati su Le otto montagne, adattamento del romanzo omonimo di Paolo Cognetti che racconta una storia di amicizia maschile e che vede interpreti Alessandro Borghi e Luca Marinelli, ancora una volta insieme. Ma c'è spazio anche per il noir con il thriller drammatico L'uomo sulla strada, che vede il ritorno sullo schermo della rivelazione Aurora Giovinazzo in una storia nera come la notte.

Whitney: Una Voce Diventata Leggenda, un primo piano di Naomi Ackie

A Natale non può mancare l'intrattenimento per bambini e famiglie. Se Disney sembra essersi giocata male le sue carte con Strange World, tra i Film di Natale 2022 che troveremo nei cinema troveranno spazio due attesi film di animazione. Il seriale Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio ha tutte le chance per far bene al botteghino grazie al ritorno un team di doppiatori d'eccezione capitanato da Antonio Banderas e all'impronta creativa di DreamWorks Animation che sta già suscitando le lodi della critica. Dall'Europa arriva, invece, il delicato Ernest e Celestine - L'avventura delle 7 note, film d'animazione francese. Per chi ama il cinema d'autore, si segnalano infine le uscite di EO del polacco Jerzy Skolimowski, drammatica parabola incentrata su un asino giramondo, e Fairytale di Alexandr Sokurov, film realizzato con materiali d'archivio in cui Stalin, Mussolini, Hitler, Churchill e Napoleone vengono immaginati in un limbo in attesa di varcare la porta di Dio. Per chi cerca un Natale diverso.

Andiamo quindi a vedere più nel dettaglio tutte le uscite in sala natalizie, cogliendo l'occasione anche per segnalarvi una lista dei migliori film di Natale da vedere a casa.

Film di animazione

Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio, uscita 7 dicembre

Antonio Banderas torna a dar voce al celebre Gatto con gli Stivali nel nuovo capitolo del cartoon DreamWorks, Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio, impegnato stavolta in un viaggio epico alla ricerca della leggendaria Stella dei Desideri nella Foresta Nera per riappropriarsi delle vite perdute. Avendo una sola vita a disposizione, il Gatto sarà costretto a chiedere aiuto alla sua ex partner e nemesi, l'affascinante Kitty "Zampe di Velluto" (Salma Hayek).

Ernest e Celestine - L'avventura delle 7 note, al cinema dal 22 dicembre

L'animazione delicata di Ernest e Celestine torna in un nuovo lungometraggio animato che racconta l'amicizia unica tra l'orso e la topolina, stavolta il loro amore per la musica li porterà a scoprire mondi fantastici. Ernest e Celestine - L'avventura delle 7 note è un classico europeo che scalderà il cuore di grandi e piccini.

Avatar: La via dell'acqua, il budget è stato svelato ed è stratosferico

Commedia italiana

Perfetta illusione, uscita 15 dicembre

Toni (Giuseppe Maggio) conduce con la moglie Paola (Margherita Vicario) una vita normale ma piena di entusiasmo e di passione. L'incontro casuale con la giovane e facoltosa Chiara (Carolina Sala) riaccenderà in lui la voglia di riscattarsi e di realizzare il suo sogno segreto: diventare un artista. Perfetta illusione, il nuovo film di Pappi Corsicato, è prodotto dai Manetti Bros e da Pier Giorgio Bellocchio

Il grande giorno, al cinema dal 22 dicembre

Aldo, Giovanni e Giacomo tornano con un film di Natale scoppiettante diretto ancora una volta da Massimo Venier. Stavolta al centro della storia c'è il matrimonio tra i figli di Giovanni e Giacomo, amici e soci nell'impresa di famiglia. A portare scompiglio nella lussuosa cerimonia nuziale ci penserà Aldo, nuovo compagno dell'ex moglie di Giovanni e madre della sposa. A firmare le musiche de Il grande giorno Brunori Sas.

Tre di troppo, uscita 1° gennaio

In Tre di troppo,il nuovo film diretto e interpretato da Fabio De Luigi, il comico interpreta Marco, compagno di Giulia (Virginia Raffaele). La coppia, moderna e dinamica, ha scelto di non avere figli, ma un giorno al risveglio trova misteriosamente nella propria casa tre bambini di 10, 9 e 6 anni che li chiamano mamma e papà. Liberarsene e tornare alla felice vita precedente diventerà il loro unico obiettivo.

I migliori giorni, al cinema dal 1° gennaio

Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo firmato a quattro mani I migliori giorni, una commedia corale in quattro episodi, ognuno incentrato su una festività, in cui si sonda l'animo umano nell'affrontare le feste. Nel cast Anna Foglietta, Max Tortora, Paolo Calabresi, Luca Argentero, Valentina Lodovini, Greta Scarano, Claudia Gerini e Stefano Fresi.

The Fabelmans: Laura Dern ha convinto David Lynch a recitare nel film

Film biografici

Il corsetto dell'Imperatrice, uscita 7 dicembre

Forte di una eccezionale performance, Vicky Krieps interpreta l'imperatrice Elisabetta d'Austria, più nota come Sissi, fornendo un inedito ritratto privato della celebre icona storica. Il corsetto dell'Imperatrice è diretto da Marie Kreutzer.

Whitney: Una Voce Diventata Leggenda, al cinema dal 22 dicembre

Film sull'icona della musica, Whitney Houston. Naomi Ackie interpreta l'artista nel biopic musicale Whitney: Una Voce Diventata Leggenda che racconta l'incredibile vita e la carriera di una delle voci più amate di sempre. Diretto da Kasi Lemmons.

Chiara, uscita 5 gennaio

Nel suo nuovo ritratto al femminile, Chiara, la regista Susanna Nicchiarelli si misura nientemeno che con Santa Chiara D'Assisi, svelandone il lato umano, la vocazione e l'incontro con San Francesco. Nel ruolo della protagonista l'interprete de L'amica geniale Margherita Mazzucco.

Alessandro Borghi e Luca Marinelli a Cannes 2022: "È stato facile interpretare due amici ne Le otto montagne"

Film drammatici

L'uomo sulla strada, uscita 7 dicembre

In L'uomo sulla strada Aurora Giovinazzo interpreta una nuotatrice adolescente che da piccola ha assistito alla morte del padre, ucciso da un pirata della strada. La ragazza, insofferente per via del trauma mai superato, dopo aver picchiato una compagna di nuoto abbandona lo sport cercandosi un lavoro, ma un incontro sconvolgente cambierà il corso della sua vita. Il film segna il debutto alla regia di Gianluca Mangiasciutti.

Saint Omer, al cinema dal 9 dicembre

Gran Premio della giuria alla Mostra di Venezia 2022, in Saint Omer di Alice Diop la scrittrice Rama decide di seguire il processo di Laurence Coly, immigrata senegalese che ha lasciato morire la figlia di quindici mesi sulla spiaggia. Rama, che è incinta, vuole raccontare la storia di Laurence come una versione moderna di Medea, ma mentre il processo va avanti la scrittrice diventa sempre più ansiosa per la propria gravidanza.

The Fabelmans, uscita 22 dicembre

Steven Spielberg racconta la sua infanzia e la scoperta della settimana arte in The Fabelmans, un magico tributo alla sua famiglia. Il tutto filtrato attraverso lo sguardo del piccolo Sammy Fabelman, bambino di sei anni ebreo terrorizzato dal grande schermo finché i genitori non gli insegnano il valore del sogno e il prodigio tecnologico cche nasconde il grran schermo. Supercast con Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogene Judd Hirsch.

Il ritorno, uscita 15 dicembre

La cantante Emma Marrone protagonista del film Il ritorno di Stefano Chiantini nei panni di Teresa, una donna che fa ritorno alla propria famiglia dopo aver trascorso dieci anni in carcere, raccontandone il dramma della lunga separazione e del tentativo di riappropriarsi della vita lasciata indietro.

Le otto montagne, al cinema dal 22 dicembre

Adattamento del romanzo omonimo di Paolo Cognini del 2017, il film Le otto montagne è una produzione internazionale di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, Luca Marinelli e Alessandro Borghi interpretano Pietro e Bruno, bambini e poi adulti stretti da un forte legame tra di loro e tra le montagne in cui Bruno è nato e cresciuto.

Fairytale, uscita 22 dicembre

La fiaba in Fairytale, il nuovo film di Alexandr Sokurov, è un racconto metaforico in cui, attraverso un lavoro di montaggio su materiali di repertorio, Stalin, Mussolini, Hitler, Churchill e Napoleone parlano e scherzano tra loro mentre si trovano in una specie di limbo in attesa di raggiungere la loro destinazione definitiva.

Eo, uscita 22 dicembre

Jerzy Skolimowski racconta la storia di un asino di nome EO, che inizia in un circo polacco e finisce in un mattatoio italiano. Versione amara e metaforica di un road movie che simboleggia le relazioni sociali e dei cambiamenti culturali in atto nel mondo moderno.

Close, al cinema dal 4 gennaio

Close è una cruda riflessione sull'adolescenza e sulla diversità firmata dal belga Lucas Dhont. I tredicenni Léo e Rémi sono amici per la pelle e non hanno problemi a scambiarsi gesti di affetto finché un giorno, a scuola, i compagni di classe non fanno una domanda indiscreta. L'idillio è rotto e Léo inizia ad evitare Rémi, ferendo i suoi sentimenti dell'amico per adattarsi alle convenzioni sociali finchè una tragedia non lo spingerà ad aprire gli occhi.

Un vizio di famiglia, uscita 5 gennaio

Laure Calamy al centro di Un vizio di famiglia, il terzo lungometraggio del francese Sébastien Marnier, un giallo thriller corale ambientato in una lussuosa villa sul mare dove Stéphane, operaia in un conservificio, si ritrova in una famiglia milionaria con un padre sconosciuto, la sua stravagante moglie, la loro figlia ambiziosa, madre di un'adolescente ribelle, e la loro inquietante cameriera.

Film di fantascienza

Avatar: La via dell'acqua, uscita 14 dicembre

Riuscirà James Cameron a superare se stesso nel ritorno a Pandora, tra legami familiari, scontro e lotte per la difesa di un mondo fantastico e primigenio? Nel dubbio, il regista torna ad avvalersi per Avatar: La via dell'acqua delle migliori tecnologie e di un gruppo di star rodate - da Sigourney Weaver a Sam Worthington, da Zoe Saldana a Stephen Lang - con l'aggiunta di un'acquatica Kate Winslet.