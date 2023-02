Il Gatto con gli Stivali 2 - L'ultimo desiderio, una scena eliminata in una clip della versione homevideo

In esclusiva per Movieplayer.it potete vedere una clip tratta dai contenuti speciali della versione homevideo del film Il Gatto con gli Stivali 2 - L'ultimo desiderio.

Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio debutta in formato homevideo e, in esclusiva per Movieplayer.it, potete vedere una clip tratta dai contenuti speciali, in cui si introduce la scena eliminata che è stata intitolata "La sequenza Amore e Morte".

Nel video si spiega che i momenti non presenti nel montaggio finale avevano il compito di introdurre le regole della foresta, che è magica e impedirà a chi non ha la mappa di trovare la Stella del Desiderio.

Nel filmato si possono così ammirare gli storyboard animati che permettono di capire come era stato ideato quel passaggio della storia.

Dopo una lunga attesa durata ben dieci anni, DreamWorks Animation ha portato nelle sale Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio, la nuova avventura ambientata nell'universo di Shrek che è disponibile in digital download dal 9 febbraio e da oggi, 23 febbraio, in Blu-Ray, DVD e Collezione 2 film in DVD grazie a Universal Pictures Home Entertainment.

Il film, che è nominato agli Oscar 2023, nella sua versione homevideo viene offerto con oltre un'ora di contenuti speciali che comprendono anche un cortometraggio inedito intitolato Il Tridente, scene eliminate, un lyric video e un approfondimento sul casting dei personaggi.

Nel film Il Gatto con Gli stivali pagherà un prezzo alto per la sua famigerata passione per l'avventura e le missioni eroiche. Nonostante abbia perso il conto lungo la strada, il Gatto ha bruciato otto delle sue nove vite. Per riaverle indietro Il Gatto Con Gli Sivali si imbarcherà nella sua più grande impresa che lo porterà attraverso la Foresta Nera alla ricerca della leggendaria Stella dei Desideri. Con una sola vita rimasta, il Gatto è costretto a umiliarsi e a chiedere aiuto alla sua ex compagna e nemesi: Kitty "Zampe di Velluto". Si unisce al loro viaggio un randagio allegro e chiacchierone di nome Perro. Insieme, il nostro trio di eroi dovrà stare un passo avanti rispetto ai criminali più astuti del regno delle fiabe, tra cui Riccioli d'oro e i tre orsi.

Il film è diretto da Joel Crawford (I Croods 2 - Una nuova era), prodotto da Mark Swift (I Croods 2 - Una nuova era e la saga di Madagascar) co-diretto da Januel Mercado, e scritto da Paul Fisher (I Croods 2 - Unanuova era) e Tommy Swerdlow e interpretato da Antonio Banderas, Salma Hayek Pinault, Harvey Guillén, Florence Pugh, Olivia Colman, Ray Winstone, Samson Kayo, John Mulaney, Wagner Moura. La colonna sonora è di Heitor Pereira.

