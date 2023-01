Avatar: La via dell'acqua domina ancora il box office USA e sfiora i 422 milioni

Avatar: La via dell'acqua continua a veder crescere i propri incassi: per il momento è il secondo incasso del 2022 a quota 1,38 miliardi globali, ma la sua corsa non si arresta.

Prosegue il dominio di Avatar: La via dell'acqua in testa al box office USA festivo. Il film di James Cameron incassa altri 63,4 milioni che lo portano a sfiorare i 422 milioni in patria. A livello globale, Avatar: La via dell'acqua vola a 1,38 miliardi, diventando il secondo incasso del 2022 dietro a Top Gun: Maverick. Come rivela la nostra recensione di Avatar: La via dell'acqua, uno dei film di Natale 2022 più attesi al cinema, la storia fa ritorno su Pandora, dove l'umano trasformato in Na'vi Jake Sully è ora sposato con Neytiri, interpretata da Zoe Saldana, e si prende cura di un branco di bambini adolescenti mentre contemporaneamente combatte gli invasori umani che tentano di colonizzare la sua nuova casa.

Alle spalle di Avatar 2 non molla Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio. Il cartoon doppiato da Antonio Banderas incassa altri 16,3 milioni superando i 60 milioni in due settimane. Tra i film di Natale 2022 più attesi al cinema, ecco la nostra recensione de Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio.

Il flop di alcune delle uscite più attese (ma solo sulla carta) favorisce la Marvel. Black Panther: Wakanda Forever rientra a sorpresa nella top 5 natalizia grazie ad altri 4,8 milioni di dollari che lo portano a 438 milioni complessivi.

Scivola al quarto posto il biopic musicale Whitney: Una Voce Diventata Leggenda, dedicato alla vita di Whitney Houston. Il film interpretato da Naomi Ackie incassa altri 4,2 milioni e arriva a un totale di 14,8 milioni in due settimane. Qui potete leggere la nostra recensione di Whitney: Una voce diventata leggenda.

Quinta posizione per Babylon, sontuoso affresco della Hollywood anni '20 scritto e diretto da Damien Chazelle che si sta rivelando un cocente flop. Il film interpretato dalle super star Brad Pitt e Margot Robbie si ferma a 2,7 milioni, che lo portano a un totale di soli 10 milioni. Una dura battuta d'arresto per uno dei registi giovani più acclamati dell'industria americana.