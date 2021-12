Harry Potter e la pietra filosofale primo al box office italiano a vent'anni dall'uscita

Nostalgia di incantesimi e innocenza al box office italiano, dominato dal ritorno in sala per il ventennale di Harry Potter e la pietra filosofale.

Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint in una scena di Harry Potter e la pietra filosofale

L'operazione nostalgia ha dato i suoi frutti. A vent'anni dall'uscita, il ritorno nei cinema di Harry Potter e la pietra filosofale, primo capitolo della saga magica firmata da J.K. Rowling ha dato i suoi frutti. il film è schizzato in testa al box office italiano incassando 1,8 milioni di euro, 1,4 dei quali solo nel weekend. Pubblico estasiato per un incasso che ridà linfa vitale a un affaticato box office segnando il fallimento del boicottaggio invocato da alcuni dopo le dichiarazioni transfobiche della Rowling.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, prima foto di Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint

Encanto: un'immagine del film animato

Al secondo posto scende il film Disney Encanto, che supera i 4 milioni di euro complessivi con i 436.000 euro incassati in questo weekend. Come svela la nostra recensione di Encanto, nel film si racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l'unica Madrigal ordinaria, può essere l'ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

Qui trovate la nostra recensione di Mollo tutto e apro un chiringuito, commedia che vede protagonista Germano Lanzoni, alias il Milanese Imbruttito. Debutto da 522 mila euro, incassate in 360 sale, per il film che racconta le gesta del Signor Imbruttito, dirigente di spicco di una grande multinazionale, vive la routine nella sua frenetica Milano seguendo fedelmente il mantra della doppia F, F*** e Fatturato. A rompere questo equilibrio ci pensa Brusini (Paolo Calabresi), eccentrico imprenditore a capo di un impero economico, che per una ragione assurda fa saltare quello che per l'Imbruttito è l'affare della vita.

Altro debutto in quarta posizione per il film d'animazione canoro Sing 2 - Sempre più forte, che apre in 362 sale incassando solo 260 milioni. Nel nuovo capitolo del franchise animato Illumination, i protagonisti dovranno abbandonare il Moon Theatre per esibirsi sul palco di una grande città. Il film segue sempre le imprese del koala Buster Moon e del suo cast, che ora deve concentrarsi sul debutto di un nuovo spettacolo al Crystal Tower Theatre nella luccicante Redshore City. I protagonisti dovranno anche intraprendere una missione per trovare la leggenda del rock Clay Calloway e convincerlo a tornare sul palco.

Quinto posto per il nuovo lavoro di Clint Eastwood, il neo western Cry Macho - Ritorno a casa, che incassa altri 155.00 euro superando i 682.000 euro totali. Come rivela la nostra recensione di Cry Macho - Ritorno a casa, nel film Eastwood interpreta un anziano cowboy che deve oltrepassare il confine col Messico per riportare negli USA il figlio di un proprietario terriero.