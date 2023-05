Guardiani della Galassia Vol. 3 vola in testa al box office italiano con 4,6 milioni di euro, Pupi Avati flop

Debutto da 4,6 milioni di euro per Guardiani della Galassia Vol. 3, il botteghino italiano risponde con enorme entusiasmo per l'ultima avventura diretta da James Gunn, solo 240.000 euro per il nuovo film di Pupi Avati, La quattordicesima domenica del tempo ordinario.

Il botteghino italiano non tradisce Marvel. All'esordio nel Bel Paese, Guardiani della Galassia Vol. 3 celebra la prima posizione con un incasso complessivo di 4,6 milioni di euro, di cui 3,7 raccolti nel weekend, in 518 sale e 489.397 presenze (dati Cinetel). Il terzo e ultimo capitolo della saga dei Guardiani segna la miglior apertura del 2023 dopo Super Mario Bros. Il film e una netta crescita rispetto al precedente Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che aveva incassato tre milioni di euro in cinque giorni, lasciando le briciole ai titoli rivali. Qui la nostra recensione di Guardiani della Galassia Vol.3.

Crollo di incassi per Super Mario Bros. Il Film, che perde la prima posizione dopo cinque settimane sembra aver ormai esaurito la sua corsa incassando 388.000 euro che lo portano comunque a un totale record di 19,3 milioni. Qui la nostra recensione di Super Mario Bros. Il Film. Nel nuovo adattamento per il grande schermo del videogioco cult Super Mario Bros., Chris Pratt dà voce a Mario e Charlie Day a Luigi. Anya Taylor-Joy, la star della serie La regina degli scacchi, è la Principessa Peach. Jack Black dà voce al villain Bowser, Keegan-Michael Key è Toad, Seth Rogen doppia Donkey Kong, Fred Armisen interpreta Cranky Kong, Kevin Michael Richardson è Kamek e il comico Sebastian Maniscalco interpreta Spike.

Terzo posto per La Casa - Il Risveglio del Male. Dopo un buon debutto, l'horror che segna il quinto capitolo della serie Evil Dead dopo una pausa di 10 anni incassa altri 5,7 milioni che lo portano a un totale di 54,1 milioni. Come anticipa la nostra recensione di La casa - Il risveglio del male, al centro della trama troviamo Beth, una ragazza che fa una visita alla sorella maggiore Ellie, impegnata a crescere tre figli da sola. La reunion delle sorelle prende però una svolta terrificante dopo la scoperta di un misterioso libro nascosto nelle fondamenta dell'edificio. Il ritrovamento porta così all'emergere di demoni e al via a una battaglia per la sopravvivenza.

Il Sol dell'avvenire: Silvio Orlando con Barbora Bobulova in una scena del film

Nanni Moretti scende in terza posizione con il suo ultimo acclamato lavoro, Il sol dell'avvenire, che incassa poco meno di 330.000 euro, arrivando a 3,1 milioni totali. Come rivela la nostra recensione de Il sol dell'avvenire, torna a quel cinema personale e autoreferenziale che gli riesce meglio raccontando la storia di un regista in crisi matrimoniale che cerca disperatamente di fare un film su un comunista alle prese con le conseguenze della Rivoluzione ungherese sul partito. Nel cast troviamo Margherita Buy, Silvio Orlando, Mathieu Amalric e Barbora Bobulova.

Debutto fiacchissimo per l'altro titolo italiano nella top 5, La quattordicesima domenica del tempo ordinario, nostalgico lavoro di Pupi Avati che celebra la sua Bologna e la sua giovinezza con l'aiuto di Edwige Fenech e Gabriele Lavia. La pellicola si ferma a 240.000 euro raccolti in 303 sale. Come rivela la nostra recensione di La quattordicesima domenica del tempo ordinario, il film racconta una storia d'amore, d'amicizia e di musica che si snoda lungo 35 anni nella città di Bologna.

