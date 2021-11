Ghostbusters: Legacy debutta in testa al box office italiano superando il milione di euro, Eternals segue in secoinda posizione.

Ottima apertura anche al box italiano per Ghostbusters: Legacy. Il terzo capitolo della popolare saga degli Acchiappafantasmi debutta incassando un milione di euro in 441 sale e confermando l'interesse del pubblico italiano alla serie di film. Qui la nostra recensione di Ghostbuster: Legacy, che prosegue la saga raccontando la storia di una madre single e dei suoi figli che si trasferiscono nella casa del nonno scoprendo ben presto il suo legame con gli acchiappafantasmi.

Eternals scivola in seconda posizione e incassa altri 721.000 euro che lo portano a un totale di 7,5 milioni complessivi. Qui trovate la nostra recensione di Eternals, dove si racconta la storia di un gruppo di antichi esseri che vegliano sulla razza umana. Nel super cast Angelina Jolie, Gemma Chan, Salma Hayek, Richard Madden e Kit Harington.

Stabile in terza posizione per The French Dispatch, nuovo film di Wes Anderson interpretato da Timothée Chalamet, Frances McDormand, Bill Murray, Tilda Swinton, Owen Wilson, Adrien Brody, Benicio del Toro, Stephen Park e Lea Seydoux. Qui la nostra recensione di The French Dispatch), che incassa altri 474.000 euro che lo portano a superare 1,4 milioni di euro.

Al quarto posto troviamo il debutto dell'anime giapponese My Hero Academia The Movie: World Heroes' Mission. Nel film un gruppo misterioso chiamato 'Humarise' crede ciecamente nella teoria dell'eredità dei Quirk secondo cui le unicità tramandante di generazione in generazione darebbero vita a un potere finale che potrebbe condurre l'umanità all'estinzione. Convinto che i Quirk siano malattie, il gruppo punta a ripulire il mondo da tutti coloro che ne possiedono uno. Per salvare l'umanità, gli Eroi Professionisti hanno chiesto agli aspiranti Eroi del Liceo U.A. in corso di tirocinio di assisterli e di creare un team mondiale di Eroi selezionati. 339.000 euro di incasso in 178 sale per il film. Qui la nostra recensione di My Hero Academia: World Heroes' Mission.

Quinto, Zlatan, film diretto da Jens Sjögren dedicato a Zlatan Ibrahimović, calciatore svedese che attualmente gioca nel campionato italiano indossando la maglietta del Milan. Qui la nostra recensione di Zlatan, che incassa altri 305.000 euro arrivando a 1.400.000 euro in due settimane.