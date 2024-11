Ghostbusters: l'esilarante risposta di Carrie Coon ad un commento sulla sua età

Carrie Coon ha risposto con sincerità ad un utente sul web che ha avanzato la tesi secondo cui l'attrice sembrerebbe avere contemporaneamente sia 35 che 55 anni, specificando di non riuscire a stabilire con esattezza la sua età.

Il commento ha generato la replica repentina dell'attrice, che non ha mancato di sfoggiare tutta la propria spontaneità per rispondere al quesito della persona che su X si stava interrogando sulla reale età dell'attrice di L'amore bugiardo - Gone Girl.

L'età giusta

"Come fa Carrie Coon a sembrare contemporaneamente una di 35 e una di 55 anni? Per essere chiari, è incredibilmente affascinante" specifica l'utente "ma sembra sia giovane che matura allo stesso tempo" ha concluso.

Ecco la risposta di Carrie Coon:"Grazie. Sono totalmente d'accordo e posso rispondere: 43 anni, generalmente in buona salute, due bambini piccoli e non abbastanza riposo, niente botox o filler. Buona giornata!" ha scritto l'attrice.

La verità

Coon ha specificato di non essere ironica nella sua risposta:"E non ti sto prendendo in giro! Sono davvero d'accordo! Mi sento incredibilmente bene e amo i miei quarant'anni. A volte mi sento come se ne avessi 35 e altre come se ne avessi 55 ma sono tutte mie sfaccettature".

Un approccio diretto che è stato particolarmente apprezzato dai fan:"In quanto mamma di 41 anni della California, ti ringrazio enormemente per aver evitato botox e filler da figura pubblica. È così raro e davvero apprezzato". Carrie Coon è sposata con l'attore e drammaturgo Tracy Letts, e insieme hanno un figlio nato nel 2018 e una figlia nata nel 2021. L'attrice avrà un ruolo nella terza stagione di The White Lotus.