Ghostbusters: il set LEGO dell’iconica ECTO-1, da Legacy, è attualmente in sconto su Amazon

Fra gli elementi più iconici e iconografici all'interno del mondo creato dai film e prodotti dei Ghostbusters, la Ecto-1 resta uno dei più riconoscibili e ricordati dai fan di vecchia e nuova data. Ad incrementare ulteriormente il valore strettamente e intrinsecamente pop di questa automobile, inoltre, ci ha pensato pure il grande merchandising derivante dalle trasposizioni cinematografiche, animate e successive, consolidandone l'identità in un modo che forse nessuno si sarebbe mai aspettato.

Su Amazon, proprio in questo senso, è possibile attualmente recuperare uno splendido set LEGO dedicato proprio alla Ecto-1 vista in Ghostbusters Legacy, in offerta. Sul sito potete trovarlo, ne momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 202,98€, con uno sconto del 15% sul prezzo segnato precedentemente (239,99€). Se interessati al recupero, o anche solamente a ottenere qualche informazione aggiuntiva all'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Un set LEGO Ghostbusters molto fedele all'originale Ecto-1

Su Amazon il set LEGO Ghostbusters della Ecto-1 viene così descritto e introdotto: "Questo modellino da costruire della serie LEGO Icons è una splendida replica dell'iconica auto dei film Ghostbusters, la ECTO-1, basata sulla Cadillac Miller-Meteor del 1959. Il kit auto è dotato di molti dettagli: sterzo funzionante, botola con trappola per fantasmi, postazione estensibile con mitragliatore, e dispositivo olfattivo per l'individuazione di spettri. Una meraviglia per i fan adulti delle costruzioni LEGO e del film Ghostbusters: Legacy, dotata di uno zaino protonico orientabile con cui intrappolare fantasmi e demoni".

Composto da 2352 mattoncini, il set LEGO da Ghostbusters: Legacy in questione rappresenta qualcosa d'imperdibile per gli appassionati di tutte le età. Non solamente un pezzo da collezione da esibire in casa o altrove, ma anche un'idea regalo tematica per divertirsi coi più piccoli, introducendoli in un mondo che ancora oggi riesce a far sognare ed emozionare.