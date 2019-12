Frozen 2 da record, ancora in testa al box office USA

Frozen II - Il segreto di Arendelle: Anna e Olaf

Frozen 2 conserva la vetta del box office USA per la terza settimana consecutiva segnando nuovi record per Disney. La nuova avventura di Anna, Elsa e Olaf ha incassato altri 34,6 milioni negli Stati Uniti e Canada arrivando a un totale di 337,5 milioni che la piazza tra Joker (332 milioni) e Aladdin (353 milioni) nella classifica dei migliori incassi dell'anno in USA. Qui trovate la nostra recensione e video recensione di Frozen e - Il segreto di Arendelle.

Ottimi anche gli incassi di Cena con delitto - Knives Out, l'innovativo whodunit di Rian Johnson che raccoglie altri 14,1 milioni di dollari arrivando a un totale di 63,4 milioni in due settimane. Cast super eclettico per il mistery che annovera Ana de Armas, Christopher Plummer, Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Toni Collette e Chris Evans e che raccoglie anche ottime critiche, come potete evincere dalla nostra recensione di Cena con delitto - Knives Out.

Le Mans '66 - La grande sfida: Matt Damon in una scena del film

Al terzo posto stabile Le Mans '66 - La grande sfida, che incassa altri 6,5 milioni superando i 91 milioni in quattro settimane. Come potete leggere nella nostra recensione di Le Mans '66 - La grande sfida, il film di James Mangold ricostruisce il duello automobilistico tra Ferrari e Ford grazie alla straordinaria interpretazione delle star Christian Bale e Matt Damon.

Queen & Slim, crudo road movie sui diritti civili degli afroamericani e sugli scontri con la polizia, guadagna una posizione ed è quarto con un incasso di 6,5 milioni che lo fa veleggiare verso i 27 milioni totale. Il film prende una posizione ben precisa mescolando humor e dramma grazie al talento della sua autrice Melina Matsoukas, qui al debutto dietro la macchina da presa, e riscuote l'interesse del pubblico americano. vedremo come andrà nel resto del mondo.

Quinta posizione per il biopic Un amico straordinario, che vede il premio Oscar Tom Hanks nel ruolo di Fred Rogers, l'amata star della tv, che stringe amicizia con il cinico giornalista Tom Junod, ruolo affidato all'attore Matthew Rhys, che accetta con poco entusiasmo il compito di scrivere un articolo sull'icona del piccolo schermo e si ritroverà la vita sconvolta dal contatto col divo. Con 5,2 milioni, il biopic supera i 43 milioni in tre settimane di programmazione.