Frozen 3, Josh Gad: "Quando ci sarà l'idea giusta verrà realizzato"

Frozen 3 potrebbe essere realizzato e Josh Gad ha ora svelato in che modo il progetto potrebbe ottenere il via libera alla produzione.

I primi due lungometraggi animati sono diventati in poco tempo dei grandi successi ai box office di tutto il mondo e i fan dal 2019 si chiedono se la storia delle principesse Elsa e Anna continuerà in qualche modo.

Josh Gad, intervistato da una radio irlandese, ha ora dichiarato: "Frozen 3 non accadrà a meno che non ci sia un motivo per cui esista. Mi fido con tutto il cuore di questo team, al punto da credere che a meno che non abbiano un'idea fantastica non c'è alcun bisogno di un terzo film".

La voce di Olaf ha quindi aggiunto.: "Ma so inoltre che nel momento in cui avranno quell'idea saranno i primi a dire 'Facciamolo'. Ma attualmente non c'è nessun Frozen 3".

I vertici della Disney sarebbero quasi sicuramente interessati a un terzo capitolo della storia considerando che il secondo ha ottenuto ben 1.5 miliardi di dollari in tutto il mondo. I fan, nel frattempo, dal 12 novembre potranno divertirsi con le nuove avventure di Olaf impegnato a raccontare i grandi classici animati dello studio a modo suo.

La serie originale di corti targati Walt Disney Animation Studios, I Racconti di Olaf vede l'amatissimo pupazzo di neve di Frozen raccontare numerose storie dei classici Disney come solo lui sa fare.

Sugli schermi si proporranno i recap di alcuni film Disney come accaduto in un'esilarante scena di Frozen II - Il segreto di Arendelle . Nel lungometraggio animato il pupazzo di neve spiegava quanto accaduto nel primo capitolo della storia di Elsa e Anna in pochi minuti e quel passaggio del racconto aveva divertito e conquistato i fan che avevano rapidamente chiesto a Josh Gad che venissero realizzati dei riassunti simili anche per altri progetti.