Festival di Venezia 2023: tutti i film del Concorso, Fincher, Lanthimos e Mann tra i più attesi

Nel corso della conferenza stampa organizzata questa mattina, Alberto Barbera ha annunciato il programma ufficiale del Festival di Venezia 2023, che quest'anno taglia il traguardo dell'80esima edizione.

Tra i nomi più importanti in concorso in questa 80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, oltre al già annunciato Comandante di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino che sarà il film d'apertura in sostituzione di Challengers, rinviato a causa degli scioperi in corso negli Stati Uniti, ci sono DogMan di Luc Besson, Enea, seconda regia di Pietro Castellitto, Maestro di Bradley Cooper, Priscilla di Sofia Coppola e il ritorno alla regia di Saverio Costanzo con Finally Dawn.

Attesissimi, sempre in concorso, anche The Killer di David Fincher e Origin di Ava DuVernay, così come il ritorno in competizione di Matteo Garrone con Io capitano e di Michael Mann con Ferrari e Yorgos Lanthimos con Povere Creature!.

Poor Things: Emma Stone è la creatura di Frankenstein nel teaser trailer

Ricapitolando, ben 5 i film italiani in concorso: Comandante di Edoardo De Angelis, Enea di Pietro Castellitto, Finally Dawn di Saverio Costanzo, Lubo di Giorgio Diritti e Adagio di Stefano Sollima.

Fuori concorso ci sono nomi di spicco come Woody Allen con Coup de Chance, Hit Man di Richard Linklater, The Palace di Roman Polanski e anche il cortometraggio Netflix di Wes Anderson, The Wonderful Story of Henry Sugar.

A chiudere la kermesse sarà Society of the Snow di Juan Antonio Bayona, si tratta di un survival thriller targato Netflix.

Fuori concorso anche due serie televisive: la prima è D'argent et de Sang, di Xavier Giannoli e Frederic Planchon, di produzione francese, con Vincent Lindon protagonista; la seconda è I Know Your Soul, serie bosniaca diretta da Alen Drjević e Nermin Hamzagic.

In apertura di conferenza, Alberto Barbera ci ha tenuto a precisare che Challengers è l'unico film americano che ha dovuto rinunciare alla partecipazione a Venezia, a causa del rinvio dell'uscita effettuato da Warner. Tutti gli altri sono stati confermati, nonostante lo sciopero WGA e SAG-AFTRA in corso.

Di seguito i film del Concorso ufficiale e quelli delle altre competizioni:

Concorso

"Comandante," Edoardo De Angelis (Italia) - Film d'apertura

"The Promised Land," Nikolaj Arcel (Danimarca, Germania, Svezia)

"Dogman," Luc Besson (Francia)

"Le Bête," Bertrand Bonello (Francia, Canada)

"Hors-Saison," Stéphane Brizé (Francia)

"Enea," Pietro Castellitto (Italia)

"Maestro," Bradley Cooper (USA)

"Priscilla," Sofia Coppola (USA, Italia)

"Finally Dawn," Saverio Costanzo (Italia)

"Lubo," Giorgio Diritti (Italia)

"Origin," Ava DuVernay (USA)

"The Killer," David Fincher (USA)

"Memory," Michel Franco (Messico, USA)

"Io Capitano," Matteo Garrone (Italia, Belgio)

"Evil Does Not Exist," Ryûsuke Hamaguchi (Giappone)

"The Green Border," Agnieszka Holland (Repubblica Ceca, Polonia, Belgio)

"The Theory of Everything," Timm Kröger (Germania, Austria, Svizzera)

"Poor Things," Yorgos Lanthimos (Regno Unito)

"El Conde," Pablo Larrain (Cile)

"Ferrari," Michael Mann (USA)

"Adagio," Stefano Sollima (Italia)

"Woman Of," Malgorzata Szumowska, Michal Englert (Polonia, Svezia)

"Holly," Fien Torch (Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia)

Orizzonti

"A Cielo Aperto," Mariana Arriaga, Santiago Arriaga (Messico, Spagna)

"El Paraiso," Enrico Maria Artale (Italia)

"Behind the Mountains," Mohamed Ben Attia (Tunisia, Belgio, Francia, Arabia Saudita, Qatar)

"The Red Suitcase," Fidel Devkota (Nepal, Sri Lanka)

"Tatami," Guy Native, Zar Amir Ebrahimi (Georgia, USA)

"Paradise is Burning," Mika Gustavson (Svezia, Italia, Danimarca, Finlandia)

"The Featherweight," Robert Colony (USA)

"Invelle," Simone Massi (Italia, Svizzera)

"Hesitation Wound," Selman Nacar (Turchia, Spagna, Romania, Francia)

"Heartless," Nara Normande, Tião (Brasile, Francia, Italia)

"Una Sterminata Domenica," Alain Parroni (Italia, Germania, Irlanda)

"City of Wind," Lkhagvadulam Purev-Ochir (Francia, Mongolia, Portogallo, Paesi Bassi)

"Explanation for Everything," Gábor Reisz (Ungheria, Slovacchia)

"Gasoline Rainbow," Bill Ross, Turner Ross (USA)

"En Attendant La Nuit," Céline Rouzet (Francia, Belgio)

"Housekeeping for Beginners," Goran Stolevski (Macedonia del Nord, Polonia, Croazia, Serbia, Kosovo)

"Shadow of Fire," Shinya Tsukamoto (Giappone)

"Dormitory," Nehir Tuna (Turchia, Germania, Francia)

Orizzonti Extra

"Bota Jonë," Luàna Barjami (Kosovo, Francia)

"Forever Forever," Anna Buryachkova (Ucraina, Paesi Bassi)

"The Rescue," Daniela Goggi (Argentina, USA)

"In the Land of Saints and Sinners," Robert Lorenz (Irlanda)

"Day of the Fight," Jack Huston (USA)

"Felicità," Micaela Ramazzotti (Italia)

"Pet Shop Boys," Olmo Schnabel (Italia, Regno Uniti, Messico)

"Stolen," Karan Tejpal (India)

"L'Homme D'Argille," Anaïs Tellene (Francia)

Fuori concorso - Serie

"D'argent et de sang" (Episodes 1-12), Xavier Giannoli, Fredéric Planchon (Francia, Belgio)

"I Know Your Soul" (Episodes 1-2), creata da Jasmila Zbanic and Damir Ibrahimovic, diretta da Alen Drjević and Nermin Hamzagic (Bosnia e Erzegovina)

Fuori concorso - Non-fiction

"Amor," Virginia Eleuteri Serpieri (Italy, Lituania)

"Frente A Guernica," (Uncut Version) Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi (Italia)

"Hollywoodgate," Ibrahim Nash'at (Germania, USA)

"Ryuichi Sakamoto - Opus," Neo Sora (Giappone)

"Enzo Jannacci Vengo Anch'io," Giorgio Verdelli (Italia)

"Menus Plaisirs," Frederik Wiseman (Francia)

Fuori concorso - Film

"Society of the Snow," J.A. Bayona (Spagna, Uruguay, Cile) - Film di chiusura

"Coup De Chance," Woody Allen (Francia)

"The Wonderful Story of Henry Sugar," Wes Anderson (USA)

"The Penitent," Luca Barbareschi (Italia)

"L'Ordine Del Tempo," Liliana Cavani (Italia)

"Vivants," Alix Delaporte (Francia, Belgio)

"Welcome to Paradise," Leonardo di Constanzo (Italia)

"DAAAAAALI!," Quentin Dupieux (Francia)

"Making of," Cédric Kahn (Francia)

"Aggro Dr1ft," Harmony Korine (USA)

"Hit Man," Richard Linklater (USA)

"The Palace," Roman Polanski (Polonia, Francia)

"Snow Leopard," Pema Tseden (Cina)