Emma Stone e Yorgos Lanthimos potrebbero collaborare in occasione del film Save the Green Planet

Emma Stone potrebbe collaborare nuovamente con Yorgos Lanthimos in occasione del suo prossimo progetto Save the Green Planet.

Le riprese si svolgeranno in estate nel Regno Unito e a New York, e il lugometraggio è in fase di sviluppo da vari anni.

L'atteso remake

Save The Green Planet! è un remake della commedia fantasy sud-coreana diretta da Jang Joon-hwan che, inizialmente, avrebbe dovuto occuparsi della regia del film. La sceneggiatura è invece firmata da Will Tracy, già nel team di autori di Succession e The Menu.

Al centro della trama c'è un giovane disilluso che cattura e tortura un uomo di affari che pensa faccia parte di un'invasione aliena, dando vita a uno scontro con il rapitore, la sua fidanzata, l'uomo e un detective privato.

Emma Stone, se accetterà il ruolo, dovrebbe avere una parte da non protagonista. L'attrice ha già lavorato con Lanthimos in occasione di La favorita, Povere creature!, e Kinds of Kindness, progetto che vedrà come protagonisti anche Jesse Plemons, Willem Dafoe e Margaret Qualley.