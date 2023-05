Poor Things: Emma Stone è la creatura di Frankenstein nel teaser trailer

Emma Stone in una moderna rilettura del mito di Frankenstein interpreta la creatura riportata in vita nel teaser trailer di Poor Things, nuovo film di Yorgos Lanthimos.

Diamo finalmente un primo sguardo al nuovo film di Yorgos Lanthimos, che promette "scandalo e contenuti sessuali disturbanti", e alla sua diafana protagonista Emma Stone grazie al teaser trailer di Poor Things.

Il primo trailer dell'adattamento dell'acclamato regista greco di The Lobster e Il sacrificio del cervo sacro anticipa le prime sequenze del film tratto dall'omonimo romanzo bestseller di Alasdair Gray che, per certi aspetti, funge da rivisitazione moderna del classico di Mary Shelley, Frankenstein.

Chi interpreta Emma Stone?

Recentemente classificato R (quindi vietato ai minori di 17 anni non accompagnati) per "contenuti sessuali forti e pervasivi, nudità grafica, materiale disturbante, gore e linguaggio esplicito", Poor Things vede Emma Stone, musa di Lanthimos, nei panni di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Sotto la protezione di Baxter, Bella è desiderosa di imparare. Affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un avvocato elegante e dissoluto, in una vorticosa avventura attraverso i continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella diventa salda nel suo proposito di difendere l'uguaglianza e la liberazione.

Nel cast di Poor Things troviamo anche Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Ramy Youssef, Christopher Abbott, Jerrod Carmichael, Margaret Qualley, Suzy Bemba, Kathryn Hunter e Wayne Brett.

Lanthimos è già al lavoro sul suo prossimo film, AND, che. vedrà nel cast nuovamente Emma Stone e Willem Dafoe, oltre a Jesse Plemons, Margaret Qualley, Hong Chau, Mamoudou Athie e Hunter Schafer.