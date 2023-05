Fast X parte a tutto gas al box office italiano, 6,3 milioni nel primo weekend

Il pubblico italiano, impazzito per il ritorno di Dom Toretto e della sua famiglia sul grande schermo, si è riversato in massa al cinema. Risultato? Un debutto da capogiro per Fast X al box office italiano con 6,3 milioni di incasso raccolti in 505 sale e quasi 783.000 presenze (dati Cinetel). L'incredibile entusiasmo per la penultima avventura della saga automobilistica capitanata da Vin Diesel si riflette negli incassi globali del film, che supera i 320 milioni in tutto il mondo. Fast X assicura, così, il secondo maggior weekend di apertura globale dell'anno dopo un altro titolo Universal, Super Mario Bros. Il Film, che ha aperto con 377 milioni. Qui la nostra recensione di Fast X, che evidenzia le numerose sorprese e i graditi ritorni nella nuova avventura di Dom Toretto e della sua famiglia, stavolta alle prese con un nuovo potente nemico che ha il volto di Jason Momoa.

Anche in Italia, Guardiani della Galassia Vol. 3 cede il passo alle auto rombanti di Fast & Furious e scende al secondo posto. Alla terza settimana di permanenza in classifica, il cinecomic Marvel va ancora forte e incassa 1,1 milione di euro, con altre 154.000 presenze, arrivando a 9,7 milioni. Il traguardo dei 10 milioni si avvicina sempre di più. Qui la nostra recensione di Guardiani della Galassia Vol.3.

Al terzo posto troviamo Super Mario Bros. Il Film. La pellicola d'animazione rivelatasi una hit globale incassa altri 289.000 euro e supera i 20 milioni. Qui la nostra recensione di Super Mario Bros. Il Film. Nel nuovo adattamento per il grande schermo del videogioco cult Super Mario Bros., Chris Pratt dà voce a Mario e Charlie Day a Luigi. Anya Taylor-Joy, la star della serie La regina degli scacchi, è la Principessa Peach. Jack Black dà voce al villain Bowser, Keegan-Michael Key è Toad, Seth Rogen doppia Donkey Kong, Fred Armisen interpreta Cranky Kong, Kevin Michael Richardson è Kamek e il comico Sebastian Maniscalco interpreta Spike.

Stabile al quarto posto il nuovo film di Pupi Avati, La quattordicesima domenica del tempo ordinario, che celebra la sua Bologna e la sua giovinezza con l'aiuto di Edwige Fenech e Gabriele Lavia. La pellicola incassa altri 154.000 euro che la portano a un totale di 772.000 euro in due settimane. Come rivela la nostra recensione di La quattordicesima domenica del tempo ordinario, il film racconta una storia d'amore, d'amicizia e di musica che si snoda lungo 35 anni nella città di Bologna.

La presenza in concorso a Cannes 2023 fornisce nuova linfa vitale al film di Nanni MorettiIl sol dell'avvenire, che riconquista la quinta posizione con altri 142.000 euro di incasso, che lo portano alla notevole cifra di 3,6 milioni complessivi. Come rivela la nostra recensione de Il sol dell'avvenire, torna a quel cinema personale e autoreferenziale che gli riesce meglio raccontando la storia di un regista in crisi matrimoniale che cerca disperatamente di fare un film su un comunista alle prese con le conseguenze della Rivoluzione ungherese sul partito. Nel cast troviamo Margherita Buy, Silvio Orlando, Mathieu Amalric e Barbora Bobulova.