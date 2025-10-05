Fast & Furious 11, ancora problemi per il sequel: Universal vuole tagliare il budget

Secondo le ultime indiscrezioni, lo studio avrebbe chiesto un cospicuo taglio di budget per il prossimo film del franchise che è bloccato in un limbo

Non molto tempo fa, Vin Diesel aveva dichiarato che la Universal lo stava implorando di realizzare il prossimo film della saga di Fast & Furious entro l'aprile 2027, ma adesso un articolo del Wall Street Journal sembra aver smentito questa storia, riportando un'altra versione dei fatti.

Diesel si era vantato all'epoca, dicendo di aver avanzato alcune richieste: "Ho detto che l'avrei fatto a tre condizioni". Voleva riportare la saga a Los Angeles, riscoprire la cultura delle corse su strada che l'aveva generata e, cosa ancora più sfacciata, riunire Dom Toretto con il personaggio di Paul Walker. "Questo è quello che otterrete!", Diesel aveva detto di aver esclamato allo studio.

A quanto pare, molte di queste dichiarazioni non sarebbero affatto vere, perché il Wall Street Journal ne restituisce una versione molto diversa e che mette al centro un cospicuo taglio al budget richiesto dallo studio all'attore e produttore di Fast & Furious.

Fast X: Vin Diesel e Jordana Brewster in una scena

Universal vuole ridurre il budget di Fast & Furious 11

Secondo alcune fonti interne citate dal WSJ, il prossimo sequel non ha nemmeno una sceneggiatura completa. Non è stata fissata alcuna data di uscita, la maggior parte del cast non ha firmato alcun contratto per tornare e la Universal non è nemmeno sicura di volerne un altro, a meno che non riesca a ridurre il budget a circa 140 milioni di dollari rispetto a Fast X.

Ebbene sì, nel 2025 anche una macchina di soldi come il franchise di Fast & Furious è costretto a dei tagli di budget. Undici film, 7,3 miliardi di dollari di incassi globali e improvvisamente il marchio è in fin di vita. Nel contesto di oggi, i mega-franchise stanno cadendo come tessere del domino. Basta guardare i recenti risultati dei Marvel Studios.

I numeri non mentono. Fast X è stato il film con il minor incasso del franchise in oltre un decennio, con 705 milioni di dollari in tutto il mondo, e anche il più costoso, con un budget che ha superato i 300 milioni di dollari. La Universal vuole ottenere lo stesso livello di spettacolo, ma con un budget più limitato. Secondo il report, l'ultima bozza di Fast X: Part 2 era troppo costosa e necessitava ancora di circa 50 milioni di dollari di tagli per poter essere realizzata.

Fast X: Vin Diesel in un'immagine

La disastrosa leadership di Vin Diesel

In tutto questo, Diesel chiede comunque un compenso di 25 milioni di dollari per ogni film. L'ultima produzione è fallita sotto la sua supervisione, con il regista di lunga data Justin Lin che ha abbandonato le riprese a metà della produzione per "divergenze creative" con Diesel. Louis Leterrier è subentrato, ma non prima che il budget andasse fuori controllo.

La tempistica è un disastro. Diesel aveva giurato che il prossimo capitolo sarebbe uscito nel 2025. Successivamente, Leterrier aveva affermato che sarebbe arrivato nel corso del 2026. Al FuelFest, Diesel ha rincarato la dose, annunciando l'aprile 2027 come uscita definitiva. E la Universal in tutto ciò? Non ha la più pallida idea di quando Fast & Furious 11 arriverà nei cinema.