Cristiano Ronaldo a sorpresa in Fast X! Vin Diesel svela di aver scritto un ruolo per lui

Vin Diesel ha confessato di aver scritto un ruolo ad hoc per l'amico Cristiano Ronaldo in Fast X: Parte 2. La star ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae insieme al campione dell'Al-Nassr, che potrebbe partecipare al film in un piccolo ruolo.

Un cameo del quale si parlava da diverso tempo e che ora è stato praticamente annunciato dall'interprete di Dom Toretto, nonché produttore della longeva saga cinematografica action, tra i maggiori successi nella storia del cinema.

CR7 nel prossimo Fast e il ritorno degli altri personaggi

"Tutti chiedevano: sarà nella mitologia di Fast..." ha scritto Diesel "devo dirvi che è una persona autentica. Abbiamo scritto un ruolo per lui...!". Una conferma della presenza di CR7 nel prossimo capitolo: sarà il primo assaggio di una nuova carriera per il campione portoghese?

Nel frattempo, la seconda parte di Fast X riproporrà, oltre a Vin Diesel nel ruolo di Dom Toretto, anche Dwayne Johnson (Luke Hobbs), Jason Statham (Deckard Shaw), Jason Momoa (Dante Reyes), Jordana Brewster (Mia Toretto) e Michelle Rodriguez (Letty Ortiz). Tornerà anche il personaggio di Brian O'Conner, precedentemente intepretato dal compianto amico di Diesel, Paul Walker.

Le tre condizioni per l'uscita del finale di Fast nel 2027

A giugno, Vin Diesel spiegò le sue tre condizioni per l'uscita del film ad aprile 2027: "Lo studio mi ha detto se possono avere il finale di Fast ad aprile 2027. Ho risposto: 'A tre condizioni, perché ho ascoltato la mia fan base'".

Vin Diesel vuole un ritorno a Los Angeles, un ritorno alla cultura della auto, un po' abbandonata negli ultimi capitoli, così come alle corse su strada. Infine, riunire Dom e Brian O'Conner. Nella scena finale di Fast 7, grazie ai fratelli di Walker, Cody e Caleb, il personaggio era riuscito ad esserci. Joe Lettieri, responsabile degli effetti visivi, disse: "Era troppo importante completare la storia nel rispetto della memoria di Paul, per assicurarci che, guardandola, non pensassi al lavoro che avevamo fatto. Se eri un fan, stavi guardando l'interpretazione di Paul e gli stavi dicendo addio".