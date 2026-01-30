Fast & Furious: Vin Diesel annuncia la data di uscita del prossimo film

I fan di Fast & Furious hanno finalmente una data da segnare sul proprio calendario per l'arrivo nelle sale del prossimo capitolo.

Fast Forever, come svelato da Vin Diesel sui social, arriverà infatti nei cinema americani il 17 marzo 2028.

L'annuncio di Vin Diesel

L'attore ha condiviso una foto che lo ritrae insieme a Paul Walker sul set del primo capitolo del franchise, distribuito nelle sale nel 2001. Vin Diesel ha quindi scritto: "Nessuno ha detto che la strada sarebbe stata facile... Ma è la nostra. Una che ci ha definiti ed è diventata la nostra eredità... E un'eredità... Dura per sempre".

L'undicesimo capitolo dell'adrenalinica saga, che ha portato anche alla creazione dello spinoff Fast & Furious - Hobbs & Shaw, sarà l'ultimo e, inizialmente, era stato intitolato Fast X: Part 2.

I film, in totale, negli ultimi 25 anni, ha incassato in totale oltre 7 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Chi reciterà in Fast Forever

Vin Diesel, in precedenza, aveva confermato che la finestra provvisoria d'uscita del film era aprile 2027, ma la produzione è stata posticipata più volte, suscitando qualche malumore anche tra gli interpreti che non vedevano l'ora di tornare in azione e concludere la saga per soddisfare i fan, ormai in attesa da vari anni.

Nel cast di Fast Forever troveremo nuovamente volti molto noti della saga come Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Cody Walker, Gal Gadot, Alan Ritchson, Jason Momoa nel ruolo di Dante e Michelle Rodriguez.

Per i dettagli della trama, tuttavia, non resta che attendere e aspettare ulteriori anticipazioni da parte delle star, considerando che negli ultimi mesi del 2025 era emersa l'indiscrezione che lo script non era ancora stato ultimato.

La conferma di una data per l'uscita riaccendo comunque l'attenzione dei fan, nonostante l'attesa sarà ancora lunga.