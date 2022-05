Doctor Strange nel Multiverso della Follia ancora in testa al box office italiano

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: una versione mostruosa di Benedict Cumberbatch

Doctor Strange nel Multiverso della Follia domina il box office italiano per la seconda settimana consecutiva anche se si registra un notevole calo rispetto al notevole debutto. L'atteso cinecomic Marvel diretto da Sam Raimi e interpretato da Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen che prosegue le avventure dello stregone Supremo segnando il cammino per il futuro dell'MCU incassa 1,8 milioni di euro che lo portano a 11,4 milioni totali. Come sottolinea la recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il film riparte dagli eventi di Spider-Man: No Way Home, in cui Stephen Strange ha cambiato il volto della realtà aprendo il multiverso. Adesso Strange è costretto a stringere un'alleanza con personaggi vecchi e nuovi mentre si avventura nel multiverso per affrontare un nuovo nemico. Nel cast Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams.

Alle spalle del cinecomic Marvel, purtroppo il botteghino langue. Solo 168.000 euro per l'esordio del film bellico inglese L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat, con Colin Firth, Rufus Wright e Matthew McFayden. Qui la nostra recensione de L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat, incentrato sulla strategia di guerra non convenzionale proposta da ufficiali dell'intelligence Britannica che mira a ingannare i nazisti spingendoli a interrompere il piano di invasione della Sicilia.

Altro debutto in terza posizione per Io e Lulù, commedia canina on the road ccon Channing Tatum che apre incassando 140.000 euro in 344 sale. Nella recensione di Io e Lulù, Esordio alla regia di Channing Tatum e Reid Carolin, si anticipa il focus del film, il difficile rapporto tra un ex soldato affetto da disturbi da stress post traumatico e un cane dell'esercito che il soldato deve scortare al funerale del padrone.

Animali Fantastici - I segreti di Silente resiste in quarta posizione e incassa altri 116.000 euro che lo portano a un totale di 8,2 milioni. Qui la nostra recensione di Animali fantastici - I segreti di Silente, nuova avventura prequel di Harry Potter dedicata al magizoologo Newt Scamander.

Debutto fiacchissimo per l'action al femminile Secret Team 355. Nonostante il cast da capogiro composto da Jessica Chastain, Sebastian Stan, Diane Kruger, Penelope Cruz, Lupita Nyong'o, Edgar Ramirez e Fan Bingbing, il film diretto da Simon Kinberg arriva a 77.000 euro di incasso raccolti in 260 sale. Qui la nostra recensione di Secret Team 355.