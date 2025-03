Avengers: Doomsday vedrà il ritorno di Charlize Theron nei panni di Clea

Non è una grande sorpresa, ma sembra che Charlize Theron riprenderà il ruolo di Clea, personaggio che ha già interpretato in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, in Avengers: Doomsday.

Dopo la sua apparizione in Doctor Strange nel Multiverso della Follia non abbiamo più visto Charlize Theron nei panni di Clea, ma sembra che la potente maga stia per fare il suo ritorno sul grande schermo con Avengers: Doomsday.

L'attrice ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe (MCU) nel ruolo di Clea durante la scena post-credits del film diretto da Sam Raimi.

Sebbene la sua presenza fosse breve e il personaggio non fosse stato nominato, la scena suggeriva chiaramente che i Marvel Studios avevano in mente grandi piani per la nipote di Dormammu. Soprattutto, dopo aver convinto il Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) a seguirla nella Dimensione Oscura per risolvere un'Incursione causata proprio da lui.

I più recenti rumor su Clea in Avengers: Doomsday

Secondo le dichiarazioni di Alex Perez di The Cosmic Circus, Clea farà parte del cast già ampio di Avengers: Doomsday. Inoltre, Perez rivela che America Chavez, She-Hulk e Scarlet Witch avranno ruoli significativi nel film.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: una scena tratta dal trailer

Michael Waldron, sceneggiatore di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ha parlato dell'introduzione di Clea in un'intervista del 2022: "Eravamo davvero entusiasti di introdurre Clea. Riuscire a farla interpretare a Charlize Theron è stato un sogno che si è avverato. Nei fumetti, Clea è una figura fondamentale per Doctor Strange, è il suo grande amore. Quando Christine Palmer saluta Strange, lo esorta ad affrontare le sue paure, a essere pronto ad amare qualcun altro e a superare quei timori aprendosi a una nuova connessione".

Waldron ha continuato: "Abbiamo pensato che fosse il momento giusto per introdurre finalmente Clea, un personaggio così cruciale nel canone di Doctor Strange. Dopo gli eventi del Multiverso, che Strange ha manipolato al massimo, non sorprende che, seguendo le regole stabilite da Reed Richards, abbia causato un'Incursione. Ora, ci troviamo di fronte a una collisione imminente tra gli universi. E cosa significa tutto questo per il MCU? Lo scopriremo presto, ma sappiamo che avremo un Doctor Strange semi-corrotto e Clea pronta ad affrontare la situazione. Sarà sicuramente un'avventura entusiasmante".

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbatch in una foto

Le riprese di Avengers: Doomsday inizieranno il prossimo mese nel Regno Unito, con i set già in fase di costruzione. Negli ultimi giorni, diversi attori sono stati avvistati a Londra.

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale l'1 maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che tornano nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.