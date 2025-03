Scarlet Witch: Elizabeth Olsen ha proposto il suo ritorno a Marvel anticipando il nuovo look del personaggio

Il ritorno di Scarlet Witch nel Marvel Cinematic Universe potrebbe avere una svolta sorprendente se Elizabeth Olsen riuscirà a realizzare il suo desiderio.

Dopo WandaVision, Wanda Maximoff ha avuto una sconvolgente svolta da cattiva, come visto in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Sebbene sia riuscita a rendersi conto dell'errore delle sue azioni alla fine del film, il suo nel MCU è stato apparentemente troncato quando è morta sotto il peso del Monte Wundagore che le crollava addosso. Agatha All Along ha ventilato l'ipotesi che il personaggio possa ancora essere vivo e adesso Olsen ha un'idea in merito al suo ritorno.

Parlando con The Playlist, l'attrice ha rivelato di aver proposto un'idea per il ritorno di Wanda Maximoff nel MCU ma 50 anni dopo, con la Strega Scarlatta ormai con i capelli bianchi. Olsen l'ha definita la versione dei suoi sogni del personaggio, con Wanda ormai "una creatura" che gli eroi del MCU trovano nel futuro.

La folle idea di Elizabeth Olsen per il ritorno di Wanda Maximoff nel MCU

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen in un primo piano

L'attrice ha fatto notare come nei fumetti ci siano alcuni retroscena a riguardo, citando come Wanda invecchi rapidamente in uno di essi. Dopo il successo di WandaVision, un progetto simile su Scarlet Witch avrebbe il potenziale per essere tra le migliori proposte per il futuro dei Marvel Studios.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen in una scena tratta dal trailer

"Sai, quando penso alla versione dei miei sogni di Wanda, la vedo 50 anni dopo, con i capelli bianchi e una faccia piena di rughe che fa delle cose alla Tracy Ullman. E sono proprio come una creatura che hanno ritrovato. Ed è così che immagino il prossimo viaggio di Wanda".

Olsen, quindi, ha ammesso di aver proposto l'idea ai Marvel Studios: "È qualcosa che ho letteralmente proposto. Perché sarebbe molto divertente poterlo fare con me. Voglio dire, credo che in uno dei fumetti lei invecchi abbastanza rapidamente, e credo che queste siano le immagini che si sono impiantate nel mio cervello perché non l'ho ancora fatto".