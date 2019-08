Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Loki sarà la chiave mancante nella Fase 4 dell'MCU?

Una teoria collegherebbe Doctor Strange in the Multiverse of Madness e il ruolo di Loki nella Fase 4 dell'MCU.

Secondo una teoria, Loki potrebbe essere la chiave mancante nella Fase 4 dell'MCU che spiegherebbe l'introduzione del Multiverso in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Tra i film più attesi della Fase 4 dell'MCU spicca Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dopo il Multiverso fasullo di Spider-Man: Far From Home, finalmente l'MCU accoglierà l'arrivo del vero Multiverso e delle sue implicazioni future nel franchise. Secondo una intrigante teoria, Loki avrebbe un ruolo chiave in questo futuro e nella Fase 4.

Il San Diego Comic-Con 2019 ha rivelato che Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà collegato con la serie WandaVision, a quanto pare Scarlet Witch affiancherà il Doctor Strange nella sua ricerca del Multiverso, i loro poteri combinati dovrebbero aprire le porte a nuovi mondi Marvel. E' possibile che il sequel introduca nuovi personaggi come X-Men o i Fantastici 4, ma questo non è il solo modo in cui un multiverso può essere creato. Non dimentichiamo che Loki attualmente possiede la Gemma dello Spazio, inserita nel Tesseract che ha afferrato durante il viaggio nel tempo degli Avengers Avengers: Endgame. Ricordiamo che nella versione del 2012 Loki è ancora un villain ed è riuscito a sfuggire ad Iron Man e Ant-Man proprio grazie alla Gemma dello Spazio.

Approfittando dell'intervento di Hulk, un ammanettato Loki ha afferrato il Tesseract, lo ha usato per aprire un portale con la Gemma dello Spazio ed è scomparso. Per quanto ne sappiamo, la Gemma è capace solo di trasportare l'utente nello spazio, ma se lo spazio e il tempo sono interconnessi forse è possibile che Loki si sia trasportato in un'altra epoca. Questo potrebbe spiegare l'ambientazione temporale della serie Loki, in arrivo su Disney+ nel 2021.