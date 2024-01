Doctor Strange nel multiverso della follia, Patrick Stewart: 'Il mio cameo? Frustrante e deludente'

L'interprete di Professor X, Patrick Stewart, spiega perché girare il suo cameo in Doctor Strange nel multiverso della follia si è rivelata un'esperienza deludente.

L'esperienza sul set di Doctor Strange nel multiverso della follia si è rivelata frustrante e deludente per Patrick Stewart, interprete del leader degli X-Men Professor X.

Ospite del podcast Happy Sad Confused, l'attore inglese ha spiegato di aver girato il suo cameo da solo, senza Benedict Cumberbatch o gli altri membri degli Illuminati del Professor X. "Ero solo. Penso che nella scena principale ciascuno degli attori principali abbia avuto la stessa esperienza. Ognuno ha girato per conto proprio", ha spiegato Stewart, adducendo l'emergenza sanitaria come motivazione di tale scelta. "Il processo è stato frustrante e deludente, gli ultimi anni sono stati davvero impegnativi".

Avengers: Secret Wars, Patrick Stewart sul ritorno nel film come Professor X: "È una possibilità"

Un mutante veterano

Sir Patrick Stewart ha interpretato il Professor Charles Xavier/Professor X nella prima trilogia sugli X-Men targata 20th Century Fox's X-Men dal 2000 al 2006. Successivamente, ha ripreso il ruolo in X-Men Origins: Wolverine (2009), Wolverine: L'immortale (2013), X-Men: Giorni di un Futuro Passato (2014) e Logan (2017). in Doctor Strange nel Multiverso della Follia (2022), Stewart ha interpretato la variante Terra-838 del Professor X, che è stata modellata sulla versione del personaggio di X-Men: The Animated Series.

Assieme al personaggio, nella saga compaiono gli Illuminati, principale team di supereroi della Terra-838. Oltre al Professor X di Stewart, gli Illuminati comprendono Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor), il Capitano Peggy Carter (Hayley Atwell), Black Bolt (Anson Mount), Maria Rambeau/Captain Marvel (Lashana Lynch) e Reed Richards/Mister Fantastic (John Krasinski). Sebbene si tratti di una reunion impressionante di talenti, sembra che Patrick Stewart non abbia mai avuto la possibilità di interagire o agire al loro fianco date le restrizioni sulle riprese dovute all'emergenza sanitaria.