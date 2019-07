Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà legato alla serie WandaVision!

Il sequel di Doctor Strange, intitolato In the Multiverse of Madness, sarà legato alla serie televisiva Wanda/Vision con protagonista Elizabeth Olsen.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness e la serie WandaVision saranno collegati: i due progetti avranno infatti in comune la presenza di Scarlet Witch, il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen.

La serie televisiva debutterà su Disney+ nella primavera del 2021, mentre il sequel del film debutterà nei cinema il 7 maggio 2021.

Il presidente di Marvel Studios, Kevin Feige, ha annunciato al San Diego Comic-Con 2019 che il nuovo film con protagonista Benedict Cumberbatch, diretto da Scott Derrickson, avrà un'atmosfera molto diversa dal primo capitolo della storia: "Realizzeremo il nostro primo film pauroso del MCU. Sarà vietato ai minori di 13 anni e vi piacerà!".

Il protagonista ha aggiunto: "Sono davvero entusiasta di iniziare questo progetto e penso sia vitale mantenere l'umorismo che aveva il primo film, ma con questa svolta horror che terrà davvero sulle spine gli spettatori". Scarlet Witch sarà presente nel film e la sua storia sarà una continuazione di quanto mostrato nello show televisivo.

WandaVision avrà come protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany, che ha ammesso di non avere idea di come il suo personaggio possa essere di nuovo presente nel racconto, e Feige ha sottolineato che sarà un progetto "che non ha paragoni", "entusiasmante e strano".

La storia sarà ambientata dopo quanto accaduto in Avengers: Endgame e nel cast ci sarà anche l'attrice Teyonah Parris nel ruolo di Monica Rambeau, personaggio apparso in Captain Marvel.

The Wanda and Vision series is on Disney+ in 2021. (Wanda ve Vision Dizisi 2021 yılında Disney+ da. Logo biraz garip olmuş) #MarvelSDCC #Marvel pic.twitter.com/AHvOM1XHyl — Aykut Şahin (@ayktsahin56) July 21, 2019

Kevin Feige says Wanda joins Dr. Strange in the Multiverse of Madness and will connect to the events in #Wandavision pic.twitter.com/b8Wz24CrnJ — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) July 21, 2019