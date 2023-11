Scarlet Witch: un film standalone sul personaggio di Elizabeth Olsen in lavorazione?

È dall'uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nel maggio 2022, che si susseguono numerosi rumor sulla possibilità che i Marvel Studios stiano sviluppando un film stand-alone dedicato al personaggio di Wanda Maximoff alias Scarlet Witch, interpretata da Elizabeth Olsen nell'MCU.

Secondo l'insider Daniel Richtman, però, questi rumor sono più che semplici indiscrezioni; pare che gli studios stiano effettivamente sviluppando un progetto su Wanda con l'intenzione di realizzare un film per il cinema, e addirittura starebbero considerando Jac Schaeffer (capo sceneggiatrice di WandaVision e di Agatha: Darkhold Diaries) per scriverlo e dirigerlo. Nessuna conferma ufficiale al momento.

Da Wandavision a Loki: i supereroi Marvel diventano adulti (ma lo sono sempre stati)

Elizabeth Olsen non sa quando tornerà nel ruolo di Scarlet Witch: "Non mi manca, ho bisogno di una pausa"

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen in un'immagine dal teaser trailer

Elizabeth Olsen è tornata a parlare del suo futuro nell'MCU, svelando inoltre che non sente la mancanza di Scarlet Witch. Rispondendo a una domanda sulla Marvel e sulla possibilità di una sua apparizione nella serie Agatha: Darkhold Diaries, l'attrice ha spiegato: "Non sto ritornando. Attualmente non sto facendo nulla per la Marvel".

L'interprete di Wanda ha ricordato: "Non è perché non voglio dirlo. Mi comunicheranno qualcosa quando vogliono farlo. Non ho idea di quando accadrà". Elizabeth ha però aggiunto: "Mi manca? No, non mi manca. Ho avuto due anni di seguito in cui ero impegnata con il ruolo, quindi penso che una pausa mi faccia bene. Ho bisogno di costruire altri personaggi, è importante per me".