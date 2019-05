Avengers: Endgame, finalmente sappiamo che fine ha fatto Loki!

Tra spoiler, conferme e spiegazioni, anche la fine di Loki dopo Avengers: Endgame sarebbe finalmente stata rivelata.

Thor: Ragnarok - Tom Hiddleston in un'immagine del film

Marvel opera per depistaggio e illusioni collettive, questo lo sappiamo già. A marzo, quando sono stati pubblicati i character poster di Avengers: Endgame, i fan sono stati stupiti di vedere l'immagine di Loki trattata al pari del caduti nello schiocco di dita di Thanos alla fine di Avengers: Endgame. A quanto visto nel film, infatti, Loki viene fatto fuori da Thanos nella prima parte del film.

Avengers: Endgame: il character poster di Loki

Il poster in questione ha spinto molti fan a sospettare che Loki, in realtà, sia ancra vivo. in quanto Dio dell'Inganno, probabilmente ha finto la propria morte, ipotesi rafforzata dall'apparizione in Avengers: Endgame.

Nella sequenza dei viaggi nel tempo per recuperare le Gemme dell'Infinito, Tony Stark e Scott Lang fanno ritorno nella New York del 2012, all'epoca della Battaglia contro Loki, per recuperare la Gemma dello Spazio. A causa di alcuni errori di Hulk, la Gemma sfugge loro e viene afferrata da Loki che la usa per scomparire. Dove? nessuno lo sa, visto che nel film non lo rivediamo più.

I registi Joe ed Anthony Russo hanno finalmente chiarito il mistero in un'intervista a Business Insider confermando la correttezza delle speranze dei fan di Loki: "Quando si teletrasporta via con la Gemma dello Spazio, Loki crea la sua timeline. La questione si fa complicata, ma sarebbe impossibile per Cap correggere la timeline senza aver rintracciato Loki. Nell'istante in cui Loki fa una cosa come impossessarsi della Gemma dello Spazio, crea una nuova branca di realtà. Stiamo ragionando in termini di multiversi e branche di realtà, ci sono molte realtà".

I Russo confermano ciò che molti sospettavano già, Loki è vivo in qualche timeline alternativa e Disney+ esplorerà la sua sorte nella preannunciata serie tv dedicata al personaggio.

Thor: Ragnarok, Chris Hemsworth e Tom Hiddleston in un momento del film

