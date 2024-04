Doctor Strange, il regista: 'Marvel ha sacrificato gli incassi per ingaggiare Benedict Cumberbatch'

Il regista di Doctor Strange, Scott Derrickson, offre un punto di vista interessante sul cinecomic che ha raccontato la storia delle origini dello Stregone Supremo. Derrickson ha svelato che Marvel ha scelto di sacrificare gli incassi del film per ingaggiare Benedict Cumberbatch nel ruolo principale di Stephen Strange. Il divo inglese è oggi una star mondiale dopo essere apparso in sei film dell'MCU nei panni del Doctor Strange, ma nel 2016 la sua scelta era tutt'altro che scontata e l'attore ha rischiato di perdere l'ingaggio a favore di qualche interprete più famoso.

Doctor Strange: il protagonista Benedict Cumberbatch nel teaser trailer del film Marvel

In un'intervista con SlashFilm, Scott Derrickson ha svelato qualche retroscena spiegando che, anche se la star di Joker Joaquin Phoenix era in trattative per il ruolo di Dottor Strange, lui sentiva che Benedict Cumberbatch era l'interprete più giusto. Tuttavia i suoi impegni lavorativi cozzavano coi tempi di lavorazione di Doctor Strange, allora Derrickson ha chiesto a Kevin Feige di ritardare il film, come spiega lui stesso:

"Quindi, dopo aver dato una possibilità a Joaquin Phoenix, non avevamo nemmeno una sceneggiatura. Lui era nervoso perché sapeva che si sarebbe dovuto impegnare per più film, cosa che non aveva mai fatto. Sono tornato da Kevin Feige e ho detto semplicemente: 'Dobbiamo spostare la data perché deve essere Benedict'. Kevin è andato da Bob Iger e Alan Horn e ha riferiyo loro quello che avevo detto. A loro merito, hanno spostato la data ed è diventato un film autunnale".

Doctor Strange nel multiverso della follia: Marvel conferma la morte di Scarlet Witch

Un "sacrificio" che ha ripagato Marvel

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: una versione mostruosa di Benedict Cumberbatch

L'insistenza di Scott Derrickson nel volere Benedict Cumberbatch per il ruolo di Doctor Strange è stata più che ripagata, poiché l'attore è diventato una delle star principali dell'MCU. Doctor Strange è apparso in due film standalone e ha svolto un ruolo centrale in pellicole come Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Sebbene i Marvel Studios abbiano spostato la data di uscita di Doctor Strange dall'estate all'autunno 2016, il film sulle origini dello Stregone Supremo si è rivelato comunque un successo al botteghino, raggiungendo un totale mondiale di circa 677.000 milioni di dollari.

A oggi, Doctor Strange è il quinto maggior incasso dell'MCU, con quasi 100 milioni di dollari in meno di Guardiani della Galassia e circa 90 milioni di dollari più di Iron Man. Al momento non sappiamo ancora se e quando Benedict Cumberbatch tornerà a vestire i panni di Strange e in molti si chiedono se vedremo mai l'arrivo di un terzo capitolo standalone sul personaggio.