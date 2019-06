Loki, Tom Hiddleston: "La serie Disney+ sarà un nuovo inizio, ma non posso spiegarvi perché"

Tom Hiddleston anticipa un cambiamento in Loki con l'arrivo della serie tv, ma non può spiegare il perché.

La star di Loki, Tom Hiddleston, ha anticipato che la serie in arrivo su Disney+ sarà un nuovo inizio, anche se non può svelare i segreti dello show.

Thor: Ragnarok - Tom Hiddleston in una foto del film

Dopo essere stato ucciso (in apparenza) da Thanos in Avengers: Infinity War, Loki è ricomparso brevemente in Avengers: Endgame per poi svanire nel nulla grazie al possesso di una Gemma dell'Infinito. Presto ritroveremo il personaggio di Tom Hiddleston nella serie Disney+ dedicata al Dio dell'Inganno di cui per ora si sa ben poco.

Il capo di Marvel Kevin Feige ha svelato che la serie è strettamente collegata all'MCU e la prima foto promozionale di Loki svelata da Feige anticipa che lo show potrebbe veder coinvolti i viaggi nel tempo visto che, almeno in parte, sarà ambientato negli anni '70.

Nel corso di una recente intervista a Hollywood Reporter, Tom Hiddleston è stato invitato a parlare della serie, ma la star inglese, più avvezza a evitare spoiler di certi colleghi dell'MCU, non si è lasciata sfuggire alcun dettaglio anticipando, però, un grande cambiamento in arrivo per il suo personaggio:

"Tutto quello che posso dire è che lo show è intitolato Loki. Sarà un nuovo inizio, ma non posso spiegarvi il perché".

Hiddleston non ha, però, nascosto l'eccitazione nei confronti del nuovo progetto che mostrerà lati inediti del fratello di Thor, uno dei personaggi più amati dell'MCU:

"E' una costante fonte di sorprese scoprire come questi film riescano a connettersi con il pubblico. Sapevo che Loki era una figura complessa, intelligente e vulnerabile, arrabbiato e perduto, ferito e arguto. Pensavo che fosse un'opportunità fantastica esplorarlo e vederlo crescere in una rete di film."

Avengers: Endgame, tutte le citazioni agli altri film Marvel

Sfortunatamente prima di vedere Loki, dovremo attende un bel po'. Anche se Disney+ verrà lanciato il 12 novembre, le serie Loki e WandaVision non arriveranno sulla piattaforma streaming prima della stagione 2020-2021. Nell'attesa il pubblico godrà della visione della serie Falcon & Winter Soldier, che farà il suo debutto nell'agosto 2020.