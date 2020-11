Deathstroke: Joe Manganiello svela il look del personaggio in Zack Snyder's Justice League (FOTO)

Joe Manganiello svela il look del suo personaggio Deathstroke in Zack Snyder's Justice League con una suggestiva immagine diffusa su Twitter.

Joe Manganiello ha rivelato il look del suo personaggio nel DC Universe, Slade Wilson/Deathstroke, anticipando il suo look in Zack Snyder's Justice League in una foto in bianco e nero diffusa su Twitter.

Ad accompagnare la foto la scritta "Buoni e cattivi possono mettere da parte le loro differenze per una causa importante #UsUnited #AFSP." Il credits della foto apparterrebbe al regista Zack Snyder, promotore dell'evento per beneficenza per l'American Foundation for Suicide Prevention e per il suo Autumn Snyder Tribute Fund through the American Foundation for Suicide Prevention, associazione di beneficenza in memoria di Autumn Snyder, figlia adottiva del regista che si tolse la vita a 21 anni proprio mentre lui stava lavorando a Justice League .

Joe Manganiello aveva lasciato intendere che Deathstroke avrebbe avuto un look differente al suo ritorno in Zack Snyder's Justice League. Il mese scorso Joe Manganiello aveva pubblicato una foto mentre si allenava in palestra sfoggiando una cresta da mohicano blu negli stessi giorni in cui Zack Snyder era impegnato nei reshoots di Justice League che hanno coinvolto anche membri del cast come Henry Cavill, Ben Affleck e perfino Jared Leto il cui Joker sarà una presenza inedita.

Joe Manganiello doveva originariamente apparire come Deathstroke nella scena post-credit di Justice League di Snyder, come gancio agli eventi contenuti nel Batman diretto da Ben Affleck. Justice League di Joss Whedon includeva una versione diversa della scena, con Manganiello e il Lex Luthor di Jesse Eisenberg. Dopo che alcuni test video di Manganiello in costume sono trapelati in rete, i fan hanno alimentato l'hype per l'arrivo di Deathstroke sui social, ma con l'uscita di scena di Zack Snyder da Justice League e con l'abbandono di Ben Affleck di Batman, anche il destino di Deathstreoke era piuttosto incerto, ma finalmente lo vedremo in Zack Snyder's Justice League, in arrivo nel 2021 su HBO Max.