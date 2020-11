Joe Manganiello sfoggia una cresta blu da mohicano: "Tempo di andare al lavoro"

Joe Manganiello si allena sfoggiando una cresta blu da mohicano: muscoli, nuovo look, per quale ruolo si starà preparando?

Il look di Joe Manganiello radicalmente cambiato nella nuova foto diffusa sui social dall'attore che sfoggia una cresta blu da mohicano mentre afferma che è tempo di andare al lavoro.

La foto, in cui Manganiello sfoggia il fisico possente, è stata pubblicata a pochi giorni di distanza dalla notizia del ritorno dell'attore nei panni del villain Deathstroke in Zack Snyder's Justice League, come nota E! News.

I fan, ma anche i colleghi di Joe Manganiello, hanno commentato stupiti la sua trasformazione.

"TI SEI TINTO DI BLU?!?!?!" ha chiesto Jesse Tyler Ferguson, nel cast di Modern Family con la moglie di Manganiello, Sofia Vergara.

Nei commenti i fan si chiedono se il nuovo colore dei capelli sia legato al nuovo aspetto del personaggio di Deathstroke in Zack Snyder's Justice League.

"Quelli non sembrano i capelli di Slade Wilson" commenta un fan poco convinto.

"Si sta allenando per le riprese... quando inizieranno si tingerà i capelli" aggiunge un secondo, anche se alcuni obiettano che forse Manganiello ha già ultimato i suoi reshoots.

"La morte salvi l'edizione cyber punk edition" scherza un utente.

Jared Leto sarà Joker nella Justice League di Zack Snyder