Justice League: Zack Snyder conferma che Jared Leto avrà un altro look in versione Joker

Nella versione di Justice League su cui sta lavorando Zack Snyder ci sarà spazio anche per un'apparizione del Joker in versione Jared Leto e il regista ha confermato che il look dell'attore sarà diverso rispetto a quello mostrato in Suicide Squad.

Il filmmaker ha parlato di questo elemento del progetto in occasione di un'intervista rilasciata a Beyond the Trailer in cui c'è stato modo di parlare delle riprese aggiuntive.

Zack Snyder ha confermato che il villain avrà in Justice League un look differente dichiarando: "Volevo ovviamente onorare ciò che era stato creato con lui perché ho pensato fosse davvero fantastico". Il regista ha aggiunto: "Non vi dirò che cosa accadrà in questa piccola scena, ma è passato del tempo dall'ultima volta che abbiamo visto Joker e questa apparizione. Quindi ha fatto alcuni cambiamenti... è un Joker segnato dal tempo, immagino si possa dire così".

Snyder ha poi ribadito che è stato divertente lavorare con gli attori per girare delle sequenze: "Lavorare con Jared Leto è stato davvero fantastico, la sua attenzione per i dettagli, gli importa davvero che tutto sia fantastico. È stato divertente e tutti hanno compiuto un lavoro incredibile. Anche provare a girare in questo periodo è un po' complicato, ma tutti si sono impegnati al massimo e volevano realmente che fosse cool e non potrei essere più felice pensando a ciò che hanno fatto questi ragazzi".

L'idea alla base della scena aggiuntiva, l'unica aggiunta rispetto al materiale girato inizialmente, ha ottenuto immediatamente il sostegno dell'attore premio Oscar: "Gli ho detto che era qualcosa che avrei voluto realizzare anche quando stavo lavorando a Londra al film Justice League e pensavo fosse una direzione inevitabile che il film doveva prendere. Quindi, quando gli ho detto che era qualcosa che mi girava per la testa da tempo, penso che gli sia piaciuta l'idea che fosse inevitabile. Sono grato e sarò per sempre in debito nei confronti della sua gentilezza nell'accettare di girare quel materiale"