Deadpool 3, Elizabeth tornerà come Scarlet Witch nel film? Gli ultimi rumor

Elizabeth Olsen tornerà o non tornerà a vestire i panni di Scarlet Witch in Deadpool 3? Scopriamo cosa sostengono gli ultimi rumor.

Dopo mesi di rumor sul possibile ritorno in Deadpool 3 della Scarlet Witch di Elizabeth Olsen, cosa dicono le ultime voci sul film con protagonista Ryan Reynolds? Scopriamolo insieme.

Niente Scarlet Witch in Deadpool 3?

No, secondo le ultime indiscrezioni, Elizabeth Olsen non apparirebbe in Deadpool 3.

Considerata la possibile trama del film, che avrebbe a che fare con viaggi nello spazio-tempo, si pensava che, anche per ricollegarsi agli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il personaggio di Scarlet Witch sarebbe stato un elemento chiave della pellicola con Ryan Reynolds e Hugh Jackman, a prescindere dal possibile screen time.

Elizabeth Olsen, Scarlet Witch tornerà nel MCU? La risposta dell'attrice

Ora, tuttavia, come riporta CBM, parrebbe che degli scooper stiano smentendo la presenza dell'attrice nel film.

"Mi dispiace ragazzi, ma né Scarlet Witch né Wanda 838 appariranno in #Deadpool3. Non credete a tutto quello che leggete su 4Chan..." scrive CanWeGetSomeToast.

Deadpool 3

Non sappiamo se ciò andrà ad influire su quanto detto finora riguardo ai possibili avvenimenti di Deadpool 3 (si parlava anche di Magneto e la TVA che, dopo quanto combinato da Scarlet Witch nel film di Raimi, avessero ordinato a Deadpool e Wolverine di porre fine a quella realtà che minacciava l'intera umanità), né se ci possiamo fidare di tutte queste informazioni.

Deadpool 3 conterrà molteplici varianti del Mercenario Chiacchierone e di Wolverine [RUMOR]

Per ora, ciò che possiamo fare è continuare a monitorare il flusso di notizie riguardanti il film, e attendere quantomeno i primi materiali promozionali ufficiali per capirne almeno la direzione.

Deadpool 3, dopotutto, dovrebbe arrivare a maggio 2024 nelle sale.