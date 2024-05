Marvel cambia strategia: diminuirà il numero di film e serie da distribuire all'anno

L'amministratore delegato della Disney Bob Iger ha dichiarato che la società cambierà strategia per quanto riguarda la distribuzione al cinema e in streaming dei contenuti dei Marvel Studios.

Disney, infatti, ridurrà il numero di serie televisive Marvel a due all'anno e la produzione cinematografica a non più di tre film all'anno.

Iger ha detto che questo fa parte della strategia generale della Disney di ridurre la produzione e concentrarsi di più sulla qualità, una strategia "che verrà applicata specialmente alla Marvel".

"Stiamo lentamente diminuendo i contenuti e passando probabilmente a circa due serie TV all'anno invece di quelle che erano diventate quattro e riducendo la nostra produzione cinematografica da quattro all'anno a due, o al massimo tre film", ha detto l'amministratore delegato della Disney. "E stiamo lavorando sodo su questo percorso".

Iger ha dichiarato che la Marvel ha "un paio di buoni film nel 2025 e poi ci stiamo dirigendo verso gli altri film sugli 'Avengers', di cui siamo estremamente entusiasti", aggiungendo di essere fiducioso sui nuovi progetti in cantiere: "È qualcosa a cui ho dedicato sempre più tempo. Il team è uno di quelli in cui ho una fiducia enorme e l'IP che stiamo sfruttando, compresi tutti i sequel che stiamo facendo, non è seconda a nessuno".

Per quanto riguarda le serie Marvel in arrivo su Disney+, Iger ha confermato che l'imminente Agatha, spin-off di WandaVision con Kathryn Hahn protagonista, più un'altra manciata di show in arrivo, sono un residuo della strategia passata volta ad aumentare il numero di contenuti e ormai abbandonata.

Nel 2024, Marvel distribuirà al cinema solamente Deadpool & Wolverine, che è già il film più atteso dell'estate, mentre tra le serie dovrebbero arrivare anche Eyes of Wakanda e Marvel Zombies, oltre ad Agatha.