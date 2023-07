Deadpool 3: cosa sappiamo del film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

Non siamo superstiziosi, ma quando si dice che il 23 porta - diciamo così - fortuna forse c'è del vero: tanti sono infatti gli anni passati prima di vedere Hugh Jackman con il costume giallo e blu di Wolverine, proprio come nei fumetti Marvel. In questi giorni sono infatti arrivate su internet delle foto dal set di Deadpool 3. Ryan Reynolds ha fatto il miracolo: non soltanto ha convinto l'amico attore, che aveva salutato il personaggio nel 2017, con Logan di James Mangold, a rimettersi gli artigli di Wolverine, ma ha anche regalato ai fan una gioia che aspettavano da tempo. Adesso bisogna soltanto vedere se ci sarà anche l'iconico elmetto.

Nell'attesa di scoprirlo, passiamo in rassegna cosa sappiamo di Deadpool 3 fino a ora.

Deadpool 3: quando esce?

La data di uscita di Deadpool 3 è cambiata già due volte. Era prevista inizialmente per il 6 settembre 2024, poi per l'otto novembre 2024. Disney ha fatto poi sapere che il debutto è stato anticipato al 4 maggio 2024.

C'è un trailer di Deadpool 3?

No, non è ancora uscito un trailer di Deadpool 3. Però sul suo canale YouTube, Ryan Reynolds ha postato alcuni video di aggiornamento sulla lavorazione. È così che è stato annunciato il ritorno di Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine.

Deadpool 3 fa parte del Marvel Cinematic Universe?

Una scena di Deadpool 2

Sembra incredibile visto il livello di battute scorrette e parolacce presenti nei primi due film dedicati al personaggio, ma Deadpool 3 fa parte del Marvel Cinematic Universe. Nell'arco di tempo passato tra il secondo capitolo, uscito nel 2018, e il terzo Disney ha infatti acquisito 20th Century Fox. Ci si sarebbe potuti aspettare un allineamento a toni più sobri, che probabilmente Steve Rogers e Topolino approverebbero, ma per fortuna si è deciso saggiamente di non snaturare il personaggio.

Deadpool 3 correggerà il peggior errore di X-Men le origini - Wolverine 15 anni dopo

Deadpool: una nuova immagine di Ryan Reynolds

Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios, ha confermato che Deadpool 3 farà parte dell'MCU. Più precisamente della Fase Cinque. Caso chiuso. Questo però non significa necessariamente che tutto il film sia ambientato in quell'universo. Ricordiamo che lo Spider-Man di Sam Raimi ha combattuto al fianco di quello interpretato da Tom Holland in Spider-Man: No Way Home. Ormai tutto può succedere.

A conferma che il Deadpool di Ryan Reynolds rimarrà scorretto come lo ricordiamo, è stata diffusa la notizia che Deadpool 3 sarà vietato ai minori di 17 anni (o più), diventando così il primo film del Marvel Cinematic Universe ad avere un R-rating.

Il cast di Deadpool 3

Ryan Reynolds torna ovviamente a interpretare Wade Wilson, ovvero Deadpool, e ormai sappiamo che Hugh Jackman torna nel ruolo di Wolverine. Sarà però una versione differente del personaggio: in un'intervista a Variety, Reynolds ha infatti detto di aver convinto l'amico a riprendere il ruolo proprio offrendogli qualcosa di completamente nuovo su cui poter lavorare.

Deadpool 3 avrà un numero in stile musical? Ryan Reynolds non nega la possibilità

Wolverine: l'immortale - Hugh Jackman si difende dal nemico nel suo laboratorio in una scena

Morena Beccarin torna nel ruolo di Vanessa, fidanzata di Wade, Stefan Kapicic sarà di nuovo Colossus, Rob Delaney ha firmato per essere di nuovo Peter W., mentre non è ancora certo se rivedremo Zazie Beetz e Josh Brolin, rispettivamente nei ruoli di Domino e Cable. Chi sicuramente non ci sarà è T.J. Miller, che ha interpretato Weasel: l'attore ha rivelato di non essere stato richiamato.

Il ritorno di Jennifer Garner come Elektra

È notizia recente che Jennifer Garner sarà in Deadpool 3, riprendendo il ruolo e la tuta rossa di Elektra, che ha interpretato per la prima volta 20 anni fa in Daredevil e poi nel film Elektra del 2005.

Deadpool 3: Jennifer Garner interpreterà di nuovo Elektra

Jennifer Garner interpreta il personaggio di Elektra nell'omonimo film

Secondo quanto rivelato da The Hollywood Reporter, Garner avrà un ruolo importante in Deadpool 3. Non si sa ancora se comparirà anche il Daredevil di Ben Affleck (che si dice sia stato avvistato sul set a Londra).

Deadpool 3: Emma Corrin è la villain

The Crown: un primo piano di Emma Corrin

L'antagonista di Deadpool stavolta ha la faccia di Emma Corrin: l'attrice inglese ha interpretato la versione più giovane di Lady Diana nella serie tv The Crown.

Ancora non si sa quale sia il ruolo affidatole. Non è però la prima volta che ha a che fare con i supereroi: ha infatti partecipato alla serie Pennyworth.

La trama di Deadpool 3

E arriviamo alla domanda più difficile di tutte: di cosa parla Deadpool 3? La trama di Deadpool 3 è avvolta dal mistero: la sceneggiatura del film è stata scritta a dieci mani. Oltre al regista Shawn Levy e al protagonista Ryan Reynolds, se ne sono occupati infatti anche Rhett Reese, Paul Wernick e Zeb Wells.

Le riprese sono cominciate a maggio 2023 a Londra, nei Pinewood Studios. Su Imdb c'è scritto che la storia dovrebbe ruotare attorno alla X-Force.

Loki: Tom Hiddleston e Owen Wilson in una scena della serie

Da quanto detto dagli attori in interviste, sembrerebbe che Wolverine all'inizio detesti Deadpool. Sembra chiaro però che, dopo divergenze iniziali, i due faranno squadra.

È dato per certo anche il fatto che avranno a che fare con il concetto di Multiverso, anche perché Deadpool ha guadagnato la nuova abilità di viaggiare nel tempo. Questo dovrebbe mettere sulle sue tracce la TVA (Time Variance Authority): si parla infatti anche della probabile presenza di Owen Wilson nel ruolo di Mobius, che interpreta nella serie Loki (e visto l'ultima volta nella scena post-crediti di Ant-Man and the Wasp: Quantumania).

In questi giorni sul set londinese è stato avvistato un logo di 20th Century Fox distrutto: questo sta portando a pensare che l'ispirazione principale di questo terzo film dedicato al personaggio sia Deadpool Uccide l'Universo Marvel, scritto da Cullen Bunn. Questo potrebbe portare i due protagonisti a uccidere personaggi visti nei film della Fox dedicati agli eroi Marvel. Questo spiega la presenza sia del Wolverine di Jackman che dell'Elektra di Garner. Potrebbe tornare chiunque: perfino il Ghost Rider di Nicolas Cage!