Deadpool 3: Hugh Jackman è Wolverine con il costume giallo nella prima foto ufficiale

Sembra che Disney abbia finalmente ascoltato le richieste dei fan, in quanto dalle prime foto dal set di Deadpool 3 è emersa la prima immagine di Hugh Jackman nei panni di Wolverine e quello che indossa è l'iconico costume giallo dei fumetti Marvel.

L'immagine vede il Deadpool di Ryan Reynolds e il Wolverine di Hugh Jackman fianco a fianco, probabilmente i due si alleeranno per una minaccia ben più grande. Jackman indossa il celebre costume giallo e nero dei fumetti che non gli avevamo mai visto indossare nelle sue precedenti apparizioni nel franchise targato Fox. Anche se manca l'iconico casco, il costume appare decisamente mozzafiato e fedele ai fumetti.

Deadpool 3 avrà il Wolverine più rabbioso mai visto, parola di Hugh Jackman

In precedenza, Ryan Reynolds aveva svelato nuovi dettagli su Deadpool 3 confermandone la brutalità: "Ho iniziato a lavorare a Deadpool 3 e posso garantire che è uguale agli altri due. Avrà un rating R molto spinto. Non sembra diverso dai precedenti capitoli. L'unica cosa che per me è diversa è che questa volta non ho ricevuto la sceneggiatura. Gli altri due film l'avevo. È una grande differenza, almeno per me, e questa è la politica Marvel. Sono così severi. Quindi ho solo un'idea vaga per adesso".

Recentemente, è stato confermato il ritorno di Jennifer Garner nei panni di Elektra.

Deadpool 3 uscirà nelle sale il 3 maggio 2024.