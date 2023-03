Elizabeth Olsen, Scarlet Witch tornerà nel MCU? La risposta dell'attrice

Elizabeth Olsen a.k.a. Wanda Maximoff/Scarlet Witch nel Marvel Cinematic Universe non può ancora darci risposte definitive in merito, ma non si tira indietro dal parlare di un possibile ritorno del personaggio sullo schermo.

Durante il tour promozionale della sua nuova serie di HBO Max Love & Death, Elizabeth Olsen è tornata a parlare del suo personaggio più popolare, Wanda Maxcimoff ovvero Scarlet Witch, e dell'eventualità di un suo ritorno nel MCU dopo gli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

"Possiamo fare di tutto con lei ora! E sento di aver fatto già tanto. Ma ora, possiamo davvero divertirci. Credo che questo personaggio adesso possa essere affrontato con molto più humor" ha spiegato l'attrice "[Wanda]" è spesso la fonte emozionale della storia, e sono curiosa di vedere cosa possiamo esplorare ora. E, si spera, potremo darle una qualche redenzione".

Scarlet Witch è uno dei personaggi più potenti dei film Marvel, conferma Kevin Feige

E quando le chiedono se la vedremo nello spin-off di WandaVision Agatha: Coven of Chaos, replica: "Non so mai come rispondere a queste domande eccetto che non... Penso che tornerò!"

Chissà cosa ci riserverà Agatha: Coven of Chaos, e se Elizabeth Olsen sarà effettivamente nella serie Disney+...