Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds scherza sull'aspetto giovanile di Paul Rudd nella nuova anteprima

Il franchise di Deadpool è conosciuto anche per il fatto che il suo protagonista, interpretato da Ryan Reynolds, abbatte spesso la quarta parete e si prende gioco del mondo di Hollywood di cui pure lui fa parte e anche in Deadpool & Wolverine non farà eccezioni.

Nella nuova anteprima del film pubblicata online, Wade Wilson prende di mira anche Paul Rudd e il suo aspetto incredibilmente giovanile nonostante gli anni che passano.

Ritrovatisi presumibilmente nel Vuoto, dove - come abbiamo visto in Loki - tutte le varianti vengono "buttate" dopo la loro cancellazione, Deadpool e Wolverine si ritrovano davanti al gigantesco cadavere di Ant-Man.

A questo punto Deadpool afferma: "Huh, Paul Rudd è finalmente invecchiato", in riferimento al teschio che si trova all'interno del casco del supereroe Marvel.

L'hype per Deadpool & Wolverine

Il film dei Marvel Studios, l'unico ad uscire in questo 2024, è già alle stelle visto che da un sondaggio è risultato essere il film più atteso dell'estate. La nuova pellicola sul Mercenario Chiacchierone potrebbe perfino infrangere il record di Joker come maggior incasso per un film con rating R. Ma che ne pensa il regista?

Deadpool & Wolverine conterrà una scena post-credits "che lascerà tutti a bocca aperta"

"Il pubblico ha fame di divertimento", ha spiegato Shawn Levy. "Vuole essere deliziato, trasportato in un altro universo e intrattenuto. E quando gli viene dato tutto ciò, che si tratti di Barbie, Oppenheimer o di qualsiasi altro film recente, invade le sale. Deadpoool & Wolverine è costruito per divertire il pubblico e penso che gli spettatori apprezzeranno".

Deadpool & Wolverine uscirà nelle sale il 24 luglio 2024.