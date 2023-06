Deadpool 3 conterrà molteplici varianti del Mercenario Chiacchierone e di Wolverine [RUMOR]

Il Multiverso tornerà al centro del plot di Deadpool 3 secondo quanto anticipato dai nuovi rumor, che vorrebbero in pista molteplici varianti del Mercenario Chiacchierone e di Wolverine.

Con le riprese di Deadpool 3 in corso in Inghilterra, torna a circolare insistente la voce che vorrebbe il Multiverso al centro del plot del terzo capitolo della saga del Mercenario Chiacchierone. Nello specifico, sarebbe prevista la presenza di molteplici incarnazioni di Deadpool e Wolverine nel film, come rivelano nuovi rumor.

Secondo quanti anticipato dagli scooper citati da Comicbookmovie, Deadpool 3 conterrà molteplici varianti del Mercenario Chiacchierone e almeno una di Logan. Il plot di Deadpool 3 sarebbe perfino stato paragonato a quello di The Flash, nonostante parte del pubblico abbia già mostrato segni di stanchezza nei confronti del concetto di Multiverso.

X-Men le origini - Wolverine, Ryan Reynolds incolpa Hugh Jackman per il suo Deadpool "spazzatura"

Deadpool 3: le novità nel cast

Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colossus), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Shioli Kutsuna (Yukio) e Rob Delaney (Peter) sono stati tutti riconfermati in Deadpool 3 a fianco di Ryan Reynolds e Hugh Jackman, mentre Zazie Beetz non tornerà nei panni di Domino.

Emma Corrin e Matthew Macfadyen hanno entrambi firmato per rivestire ruoli ancora misteriosi, mentre paree che la star di Loki Owen Wilson apparirà nel film nei panni di Mobius.

Deapool 3 dovrebbe arrivare nei cinema a novembre 2024.