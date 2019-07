C'era una volta a... Hollywood: il ruolo di James Marsden, tagliato in montaggio, era sorprendente!

Svelato il sorprendente ruolo di James Marsden in C'era una volta a... Hollywood, ruolo che purtroppo non vedremo mai.

Purtroppo non vedremo James Marsden in C'era una volta a... Hollywood ed è un vero peccato perché il suo ruolo tagliato in montaggio, era sorprendente.

Il ruolo di James Marsden in C'era una volta a... Hollywood è stato svelato solo poche ora fa ed è una meta-sorpresa. Purtroppo non lo vedremo mai visto che l'attore, insieme ad altri colleghi illustri come Tim Roth e Danny Strong, è finito vittima delle forbici di Quentin Tarantino. Collider ha svelato che Marsden, nel film, avebbe dovuto interpretare l'icona di Hollywood Burt Reynolds, a sua volta nel cast prima che la morte improvvisa costringesse Quentin Tarantino a un recasting.

Tarantino aveva affidato a Burt Reynolds il ruolo di George Spahn, proprietario del ranch poi affittato da Charles Manson e dai suoi seguaci. La morte di Reynolds ha costretto Tarantino a chiamare Bruce Dern in sostituzione, ma non è chiaro se sia stata anche la causa del taglio delle scene di James Marsden.

