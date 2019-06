C'era una volta a... Hollywood: ecco il nuovo poster in stile vintage!

Once Upon a Time in Hollywood: Brad Pitt, DiCaprio e Al Pacino in una scena

C'era una volta a... Hollywood: un nuovo poster in stile vintage è apparso in queste ore in rete. Dominato dai volti delle tre star: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, la locandina del nono film di Quentin Tarantino è una celebrazione dei vecchi cartelloni pubblicitari in voga tra gli anni Sessanta e Settanta. Come d'altronde era lecito aspettarsi da uno come il regista di Pulp Fiction che ha sempre mostrato la sua passione per tutto ciò che riguarda il 'vecchio' mondo del cinema, dai film, ai memorabilia.

Il manifesto di C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino rievoca in maniera potentissima la Mecca del cinema dei tempi d'oro grazie all'uso di colori vivacissimi e soprattutto al tratto pittorico con cui sono delineati i protagonisti. Se la parte del leone la fanno ovviamente i tre divi, ovvero Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, questo non significa che anche gli altri personaggi non siano menzionati. Così ecco più in basso Al Pacino e Kurt Russell che fungono un po' da limite alle scene centrali in cui sono visibili alcune scene del film con tanto di Bruce Lee al volo in una delle sue mosse da taekwondo, auto in corsa, pin-up, scazzottate che richiamano il lavoro del personaggio di DiCaprio, Rick Dalton, attore di B-Movie nella Los Angeles del 1969.

C'era una volta a... Hollywood, un poster vintage del film di Tarantino

Presentato in concorso al festival di Cannes - qui potete leggere la nostra recensione di C'era una volta a... Hollywood - il film di Quentin Tarantino segue le vicende di Rick Dalton e la sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) mentre cercano di farsi strada in un mondo che sta lentamente cambiando. In mezzo c'è la lunga scia calda della Summer of Love in fase discendente e un oscuro personaggio che si aggira con la sua stramba famiglia: Charles Manson. Il caso vuole poi che i due protagonisti siano vicini di casa di una giovane attrice in ascesa: Sharon Tate. A cavallo tra racconto e omaggio ad un'epoca ormai finita, l'opera di Quentin Tarantino presenta diverse linee narrative che scorrono parallele coadiuvate da un cast stellare che, oltre a quelli citati, comprende: Timothy Olyphant, Damian Lewis, Dakota Fanning, Bruce Dern, Emile Hirsch e Luke Perry alla sua ultima apparizione sullo schermo. L'uscita italiana è prevista per il 19 settembre.