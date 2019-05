Cannes 2019: C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino sarà al festival!

Dopo le incertezze iniziali, il Festival di Cannes 2019 annuncia la premiere mondiale di C'era una volta a Hollywood, nono lungometraggio di Quentin Tarantino.

C'era una volta a Hollywood: Margot Robbie in una scena

In un programma di Cannes 2019 ricco di sorprese, l'unica incognita riguardava la presenza di Tarantino col suo film, ancora in fase di post-produzione. Ma il regular di Cannes, vincitore della Palma d'oro con Pulp Fiction nel 1994, a quanto pare finirà il film in tempo per la premiere sulla Croisette.

C'era una volta a Hollywood, commento al trailer: 5 cose che ci aspettiamo dal film di Quentin Tarantino

Per il suo nono lungometraggio, Quentin Tarantino ha scelto di raccontare una storia che ha scosso profondamente la comunità di Hollywood: gli omicidi della Manson Family i cui membri, istigati da Charles Manson, uccisero sette persone tra cui l'attrice Sharon Tate. Questa storia, accaduta nel 1969, si svolge sullo sfondo della trama principle del film, incentrata sulla ricerca di successo da parte dell'attore di western televisivi Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e sulla sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt). A funestare la lavorazione sono intervenuti, lo scorso settembre, il decesso di Burt Reynolds, sostituito da Bruce Dern, e poche settimane fa quello di Luke Perry, scomparso a 52 anni in seguito a un ictus.

L'uscita italiana di C'era una volta a Hollywood, indubbiamente uno dei film più attesi del 2019, è fissata per il 19 settembre.