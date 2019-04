Cannes 2019: Malick, Bellocchio e Dolan in concorso, niente Tarantino (per ora)

Annunciato il programma di Cannes 2019, tra i titoli più attesi spicca la presenza dei nuovi lavori di Terrence Malick, Marco Bellocchio e Xavier Dolan, per il momento nulla si sa della presenza di Quentin Tarantino con C'era una volta a Hollywood, ma il programma non è ancora completo e nei prossimi giorni si potrebbero aggiungere ulteriori sorprese.

La 72° edizione del Cannes Film Festival ha calato gli assi nella tradizione conferenza stampa in cui il direttore artistico Thierry Frémaux ha annunciato la lineup. Dopo aver ricorda la scomparsa di Agnes Varda, commemorata nel manifesto di questa edizione di Cannes, Frémaux ha svelato il concorso internazionale dominato dal film d'apertura, l'atteso The Dead Don't Die di Jim Jarmusch, ma anche dal nuovo lavoro di Pedro Almodovar, Dolor Y Gloria e dall'atteso ritorno di Terrence Malick a un cinema più narrativo - a detta sua - con A Hidden Life. L'Italia punterà a conquistare la Palma d'Oro con Il traditore di Marco Bellocchio, focus sul pentito di mafia Tommaso Buscetta.

Xavier Dolan in una scena di J'ai tué ma mère

Confermati i rumor che volevano in concorso anche il nuovo lavoro dei fratelli Dardenne, Le jeune Ahmed, che affronta il tema del terrorismo, e Parasite di Bong Joon-ho, misterioso thriller incentrato sulla strana relazione tra due famiglie di disoccupati. Anche Xavier Dolan ha fatto pace col Festival di Cannes e torna in concorso col francofono Matthias and Maxime, che lo vede anche nel ruolo di protagonista.

Dopo la Palma d'oro conquistata per Io, Daniel Blake, torna in concorso anche il veterano Ken Loach, che stavolta presenterà al festival Sorry We Missed You, focus su una coppia che fatica a sbarcare il lunario nell'Inghilterra di oggi. La presenza di autrici in competizione è garantita dall'austriaca Jessica Hauser, autrice di Little Joe, dalla francese Celine Sciamma, con il periodo movie Portrait de la jeune fille en feu, e di Justine Triet, che presenta al festival Sibyl, con Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel.

Elton John ad un concerto

Il Fuori Concorso di Cannes sarà allietato da Rocketman, biopic dedicato a Elton john che porterà il divo del pop sulla Croisette insieme al protagonista Taron Egerton, ma anche dal focus su Diego Armando Maradona del premio Oscar Asif Kapadia e dell'attesa serie tv di Nicolas Winding Refn, Too Old To Die Young .