Brad Pitt e Margot Robbie, il photobombing delle star di C'era una volta a... Hollywood

Durante un evento stampa per C'era una volta a... Hollywood, Brad Pitt non ha resistito al photobombing ed ha letteralmente saltellato nelle foto di Margot Robbie.

Brad Pitt non ha resistito al photobombing quando ha visto Margot Robbie in posa per le foto di rito davanti ai fotografi, e così ha deciso di saltellare davanti alla collega finendo per essere immortalato nella strana posa.

È successo durante una proiezione per la stampa in California di C'era una volta a... Hollywood, a cui erano presenti il regista, Quentin Tarantino, il co-protagonista Leonardo DiCaprio, e naturalmente Brad Pitt e Margot Robbie, che hanno divertito tutti i presenti con questo "photobomb" a passo di danza.

La simpatia tra loro due è saltata in poco tempo agli occhi di tutti, tanto che i tabloid di mezzo mondo si erano già affrettati a parlare di una nascente storia d'amore, ma a smentire i rumor sono intervenuti i diretti interessati: sul set di Once Upon a Time in Hollywood è nata solo una bella amicizia.

A vederlo saltellare e scherzare con collega e fotografi, non sembra davvero lo stesso Brad Pitt che solo pochi giorni fa dichiarava di volersi ritirare dal mondo dello spettacolo, sentendosi ormai vecchio per un mestiere che gli ha dato tanto ma che richiede ormai anche un certo impegno che lui sente di non poter più garantire. Meglio stare dietro alla macchina da presa, ha dichiarato nella stessa occasione, e chissà che Margot Robbie non possa essere proprio la sua prima musa bionda.

Prima che questo avvenga, potremo goderceli nella nuova - e forse ultima? - fatica di Tarantino, C'era una volta a... Hollywood, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019, che arriverà nei nostri cinema a settembre (ma nell'attesa potete leggere la nostra recensione di C'era una volta a... Hollywood.