Bounty Law: Quentin Tarantino vuole realizzare la serie western in bianco e nero

Quentin Tarantino vuole realizzare sul serio Bounty Law, serie tv western fictional in bianco e nero che ha reso celebre Rick Dalton, personaggio di C'era una volta a... Hollywood.

Nel corso di un'intervista a Deadline, Quentin Tarantino ha svelato di aver impiegato più tempo del previsto a entrare in produzione con C'era una volta a... Hollywood... Hollywood dopo aver ultimato la sceneggiatura perché era impegnato con altri progetti. Uno di questi progetti riguarderebbe una serie tv western intitolata Bounty Law.

"Avevo due cose in mente su cui volevo lavorare e l'ho fatto in quel periodo" rivela Tarantino. "Ho scritto uno spettacolo teatrale e ho scritto cinque episodi di una serie tv. Si tratta di Bounty Law".

Bounty Law è la serie western fictional interpretata dal personaggio di Leonardo DiCaprio, Rick Dalton, in C'era una volta a... Hollywood. Oltre a inserirla nel suo film, il regista avrebbe addirittura scritto gli episodi dello show, come spiega lui stesso:

"Guardando diverse vecchie serie westen, ho creato Bounty Law. L'idea di Jake Cahill, come personaggio, ha finito per piacermi. Ho cominciato davvero ad amare questi script da mezz'ora di western anni '50. L'idea di poter scrivere 24 minuti in cui la storia è compressa, ha un inizio, uno svolgimento e una fine, mi ha catturato. E' stato divertente perché non devi approfondire, anzi, a un certo punto devi chiudere. Mi piaceva molto l'idea. Ho scritto cinque diversi episodi per un possibile show western da mezz'ora in bianco e nero intitolato proprio Bounty Law".

Vedremo mai Bounty Law sul piccolo schermo? Quentin Tarantino è possibilista:

"Non credo che Leonardo DiCaprio voglia fare una cosa del genere. ingaggiare un altro attore? Se vuole farlo, sarebbe grandioso. Non sto pianificando niente, ma ho uno schema per altri tre episodi che probabilmente scriverò e poi cercherò di realizzarli. Dirigerò io ogni episodio. Si tratta di tre ore e mezzo. Non mi interessa farlo per Netflix, ma vorrei girare in pellicola. Showtime, HBO, Netflix, FX. MI piace anche il fatto di aver costruito questa mitologia per Bounty Law e Jake Cahill".

Grande attesa per l'uscita settembrina di C'era una volta a... Hollywood, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019, che dopo Cannes, ad agosto verrà presentato al Locarno Film Festival 2019 in Piazza Grande. Nell'attesa potete leggere la nostra recensione di C'era una volta a... Hollywood.