Bond 25: Rami Malek in trattative per interpretare il villain!

Con un Oscar in tasca, Rami Malek si appresta a interpretare uno dei ruoli più iconici del grande schermo, quello del nemico di James Bond. Malek starebbe per concludere le trattative che lo porteranno a recitare in Bond 25 nei panni del villain, nel film diretto da Cary Fukunaga la star di Bohemian Rhaposdy se la vedrà con l'Agente Segreto interpretato da Daniel Craig.

A quanto pare Rami Malek è da tempo nel mirino dei produttori di Bond 25 che però non erano riusciti a ingaggiarlo visto che l'attore era impegnato nelle riprese dell'ultima stagione di Mr. Robot. Adesso sembra che le due parti abbiano trovato un accordo per incastrare gli schedule e che ben presto verrà annunciato l'ingaggio ufficiale di Malek nel film.

Per adesso non abbiamo dettagli sul ruolo affidato all'attore, ma sappiamo che nella versione di Bond 25 diretta da Danny Boyle l'attore marocchino Said Taghmaoui era stato preso in considerazione per il ruolo del villain che dovrebbe essere dunque nordafricano. Visto che anche Rami Malek è di origini egiziane, questa caratteristica del personaggio dovrebbe sopravvivere anche in questa versione.

Léa Seydoux è stata confermata nel ruolo della psicologa Madeleine Swann e in Bond 25 rivedremo anche Naomie Harris, Ben Whishaw e Ralph Fiennes. Scott Z. Burns è stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura per Cary Fukunaga, sembra inoltre che il regista sia interessato ad avere nel film anche Lupita Nyong'o in un ruolo chiave. A quanto sappiamo, Bond 25 sarà l'ultimo capitolo della saga interpretato da Daniel Craig.

Tra i prossimi impegno di Rami Malek c'è la versione di The Voyage of Doctor Dolittle targata Robert Downey Jr. dove l'attore doppierà Chee-Chee.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!