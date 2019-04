Bond 25: Cary Fukunaga è a Matera per i sopralluoghi del nuovo 007

Cary Fukunaga è in questi giorni a Matera insieme al suo staff per controllare i luoghi in cui girerà Bond 25, il nuovo film della saga di 007.

Cary Fukunaga è in queste ore a Matera per studiare i luoghi in vista del primo ciak di Bond 25, le cui riprese si terranno in estate. Accompagnato dal suo staff, l'autore di True Detective e Maniac si è addentrato tra i Sassi, il centro storico della città lucana, famoso in tutto il mondo e patrimonio Unesco già utilizzato come location per film come Il vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini e, in tempi più recenti, La passione di Cristo di Mel Gibson, il remake di Ben Hur e Wonder Woman.

Il regista Cary Fukunaga sul set del film Sin Nombre

Cuffia calata in testa, occhiali scuri, Cary Fukunaga si è inoltrato ieri mattina tra i vicoli della città vecchia tra la parte bassa del rione Casalnuovo, la chiesa di Santa Maria di Idris, nella parte alta del Monterone e il parco archeologico delle chiese rupestri dove, per la presenza dei vigili del fuoco, si può supporre che qui verrà ambientata una parte di forte impatto con l'utilizzo di fiamme molto vistose. Nei prossimi giorni poi, la piccola troupe si trasferirà sulla costa ionica a Riva dei ginepri per ulteriori controlli. Come riporta Il corriere del Mezzogiorno, il regista è rimasto una decina di minuti prima che lo sorprendesse la pioggia, per poi posticipare il resto dei sopralluoghi l'indomani (cioè oggi), controllando un possibile percorso da far fare poi a Daniel Craig. La macchina organizzativa di Bond 25, il cui titolo pare essere Eclipse, anche se non c'è stata una conferma ufficiale, è in moto già da qualche mese con alcuni shot realizzati in Norvegia, dove compare un inquietante villain con il volto coperto da una maschera.

Spectre: l'attrice Léa Seydoux interpreta Madeline

Per quanto riguarda Matera, invece, Variety ha ipotizzato che farà da scenario alla sequenza di apertura. La scena pre-credits rappresenta uno dei marchi di fabbrica più noti della saga sull'agente segreto più famoso del cinema. Veri e propri mini film che si aprono sempre con la classica 'gunbarrel'. La scena d'azione si preannuncia imponente e simile, almeno per complessità, a quella vista in 007 Spectre, girata a Città del Messico durante le celebrazioni del Giorno dei Morti. Una volta concluso il lavoro, la produzione si sposterà in Grecia, ad Atene e dintorni, ma rimane top secret lo sviluppo della trama, anche se pare abbia a che fare con un pericoloso terrorista mediorientale.

Daniel Craig sul set di 007 - Skyfall

Bond 25 sarà l'ultimo ad essere interpretato da Daniel Craig, la regia è stata affidata a Cary Fukunaga, subentrato dopo la rinuncia di Danny Boyle, il quale sta ultimando lo script originale con una riscrittura praticamente completa. Il cast vede il ritorno di Léa Seydoux, Bond Girl del capitolo precedente, più Ralph Fiennes e Ben Whishaw. Si parla anche di altre due 'misteriose' Bond Girl i cui ruoli però non sono ancora chiari: una dovrebbe aiutare l'agente segreto, l'altra potrebbe essere una femme fatale. Mentre per quanto riguarda l'iconica parte del 'cattivo' si è fatto con insistenza il nome di Rami Malek, fresco vincitore dell'Oscar per Bohemian Rhapsody.