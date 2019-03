Bond 25: prime foto del terrificante villain che sfiderà Daniel Craig

Le riprese di Bond 25 hanno preso il via in Norvegia, le prime foto dal set svelano il terrificante villain che sfiderà la star Daniel Craig.

Bond 25, ancora privo di titolo ufficiale, anche se uno spoiler avrebbe svelato il possibile titolo della nuova avventura, è in fase di lavorazione in Norvegia. Per adesso Daniel Craig non è presente nelle scene girate a Nittedal, ma le foto dal set di Bond 25 svelano la presenza di un misterioso villain mascherato. Sarà lui il nemico di Bond?

#Bond25 spoiler alert: footage of two actors filming in Norwayhttps://t.co/xIfaAfTd5D — James Bond 007 News (@JB007_news) March 29, 2019

Da quanto possiamo vedere, il personaggio in questione non è interpretato da Rami Malek, che dovrebbe interpretare il principale villain del film, ma foto e video confermano che la Norvegia sarà una location chiave della storia. Le riprese di Bond 25 si terranno anche in Italia, la sequenza d'apertura verrà girata a Matera.

Bond 25 vede alla regia il talentuoso Cary Fukunaga, che ha preso il posto di Danny Boyle. La sceneggiatura, che ha visto la riscrittura da parte di Scott Z Burns, è stata ultimata solo pochi giorni fa.

Ralph Fiennes, che interpreta M, ha confessato di recente: "Non conosco il titolo del film, non ho ancora potuto leggere la sceneggiatura. Non è che non voglio raccontarvi niente, ma non so neanche di cosa parlerà la storia".

