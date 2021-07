Black Widow, Florence Pugh: "La scena dopo i titoli di coda girata durante i reshoots"

Florence Pugh, interprete di Yelena Belova in Black Widow, ha svelato che la scena dopo i titoli di coda, consolidata tradizione del Marvel Universe, è stata girata durante i reshoots.

Black Widow: Florence Pugh in una scena

Come anticipa la recensione di Black Widow, il cinecomic è ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War, ma prima di Avengers: Infinity War. Considerando la morte di Natasha in Endgame, i fan hanno teorizzato la possibilità che Florence Pugh prenda il posto di Scarlett Johansson nel futuro dell'MCU in veste di nuova Vedova Nera.

A confermare queste teorie, la scena dopo i titoli di coda di Black Widow che salta in avanti nel tempo dopo gli eventi di Avengers: Endgame e mostra Ye

Black Widow: Scarlett Johansson in una scena

lena intenta a collaborare col personaggio di Julia Louis-Dreyfus, la Contessa Valentina Allegra de la Fontaine, apparsa per la prima volta in The Falcon and the Winter Soldier. Fontaine interrompe Yelena mentre si trova sulla tomba di Natssha Romanoff per comunicarle un nuovo incarico, confermando così l'ipotesi che la Contessa stia mettendo insieme a Dark Avengers, incluso l'Agente U.S. di Wyatt Russell, e stia preparando il terreno per il ritorno di Yelena nella serie Disney+ Hawkeye.

Florence Pugh ha rivelato a Variety che la scena in questione non è stata aggiunta a Black Widow fino ai reshoots, che si sono tenuti nell'inverno 2020. L'attrice inglese ammette di non essere stata al corrente che ci sarebbe stata una scena dopo i titoli di coda, scena che è stata girata proprio al momento dei reshoots:

"In realtà abbiamo girato quella scena proprio quando abbiamo fatto le riprese di Black Widow. Stavo girando di nuovo scene con Scarlett, ed ero legata a lei su varie macchine, è stato divertente... E poi la settimana successiva, ero sulla sua tomba! È stato abbastanza scioccante andare avanti così velocemente, ma per lo meno avevo visto Scarlett la settimana precedente. Penso che sarebbe stato più triste se fossero passati molti mesi".