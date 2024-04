Scarlett Johansson: l'attrice sarà ancora Vedova Nera in una serie per Disney+?

Dopo l'addio ai Marvel Studios con l'uscita di Black Widow, la Disney aveva annunciato a sorpresa un nuovo progetto in sviluppo con Scarlett Johansson protagonista che a quanto pare sarà una serie televisiva.

Nexus Point News avrebbe scovato un aggiornamento sulla pagina LinkedIn di Courtney Baker che rivela che la produttrice dei Marvel Studios "lavorerà come executive nel prossimo progetto televisivo ancora senza un titolo ufficiale di Scarlett Johansson per Disney+".

I Marvel Studios avevano confermato di essere al lavoro su un progetto con Scarlett Johansson all'anteprima di The Marvels, ma non avevano voluto approfondire ulteriormente. Data la crescente popolarità di Florence Pugh come attrice e lo stretto legame della Vedova Nera della Johansson con il personaggio, una serie televisiva su Black Widow su Disney+ sembra ormai probabile.

Tuttavia, con Bob Iger che sta cercando di ridurre la spesa per lo streaming, le cose potrebbero cambiare. Non è da escludere anche la possibilità di una serie animata che potrebbe, ad esempio, esplorare ulteriormente la Stanza Rossa e il ruolo di Natasha al suo interno prima di arruolarsi nello S.H.I.E.L.D.

"Sta ancora accadendo", aveva detto la Johansson durante la presentazione di Asteroid City lo scorso giugno. "Sta ancora accadendo, ma adesso è tutto bloccato. Poco prima dello sciopero, eravamo nel bel mezzo dello sviluppo, e ora tutto è fermo".