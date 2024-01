Black Widow: Saoirse Ronan era la prima scelta per Yelena ma ha rifiutato lasciando il ruolo a Florence Pugh

A quanto pare l'attrice non era interessata a far parte del Marvel Cinematic Universe.

A quanto pare per Black Widow, Saiorse Ronan era la prima scelta dei Marvel Studios per il ruolo di Yelena, la sorella di Natasha Romanoff poi interpretata da Florence Pugh.

A rivelarlo è stato il giornalista di Deadline Justin Kroll, che intervenuto a The Town with Matthew Belloni, ha dichiarato che Ronan ha rifiutato il ruolo di Yelena Belova in Black Widow. Secondo Kroll, Ronan ha rifiutato il ruolo perché "la Marvel non le interessava". Sebbene Black Widow non sia stato uno dei migliori film del MCU, il personaggio di Yelena è immediatamente diventato uno dei preferita dei fan.

"Per quanto riguarda Saoirse, ho sentito di alcuni progetti che ha rifiutato. Ha rifiutato il ruolo poi andato a Florence Pugh in 'Black Widow', la sorella di Natasha. La Marvel non le è mai interessata".

Barbie: Saoirse Ronan avrebbe dovuto essere presente nel film

Rivedremo presto Saoirse Ronan al cinema, prima nella pellicola drammatica The Outrun e successivamente in Blitz, il nuovo film diretto da Steve McQueen. Per quanto riguarda Florence Pugh, la rivedremo nei panni di Yelena nell'annunciato Thunderbolts dei Marvel Studios, recentemente rimandato al 2025; prima però la vedremo in Dune: Parte Due.