Captain America: Brave New World, ecco il nuovo costume di Cap nel film Marvel

Grazie a Empire, possiamo dare un nuovo sguardo al costume che Anthony Mackie sfoggerà in Captain America: Brave New World, che lo vedrà nei panni del personaggio per la prima volta al cinema dopo aver ereditato il ruolo da Steve Rogers.

Come possiamo vedere dalla foto, il look sembra essere molto simile a quello del Captain America di Chris Evans in Captain America: The Winter Soldier e Avengers: Endgame. Gli stessi produttori della pellicola avevano accennato in precedenza di un ritorno alle atmosfere di Winter Soldier, da molti considerata una delle vette del Marvel Cinematic Universe.

Captain America: Brave New World: Anthony Mackie in un'immagine promozionale

Il trailer mostrato al CinemaCon

Un filmato di Captain America: Brave New World mostrato nel corso del panel Disney al CinemaCon 2024 ha visto il Thaddeus "Thunderbolt" Ross di Harrison Ford chiedere al Captain America di Anthony Mackie di rifondare gli Avengers.

Per il momento la trama del film è piuttosto vaga. Sappiamo che la pellicola, in uscita a febbraio 2025, indagherà su "ciò che rende un personaggio Captain America" ​​e indagherà sullo status di perdente di Wilson come nuovo Cap.

Captain America: Brave New World affronterà molti cambiamenti e reshoot dopo le proiezioni test?

Inoltre, il film vedrà Liv Tyler riprendere il ruolo di Betty Ross per la prima volta dai tempi de L'incredibile Hulk del 2008 e introdurrà un villain di Hulk, Tim Blake Nelson riprenderà, infatti, il ruolo di Samuel Sterns/The Leader.